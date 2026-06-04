Liên minh tình báo Ngũ nhãn cảnh báo hoạt động tuyển mộ ngầm

TPO - Các cơ quan an ninh thuộc liên minh tình báo Ngũ nhãn - gồm: Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand - vừa phát đi cảnh báo về việc điệp viên nước ngoài đang tích cực sử dụng các nền tảng tuyển dụng trực tuyến để chiêu mộ những người có quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm.

Bản tin cảnh báo mang tên “Safeguarding Our Secrets” (Bảo vệ bí mật của chúng ta) cho biết các cơ quan tình báo quân sự nước ngoài đang sử dụng nhiều mạng lưới kết nối nghề nghiệp và dịch vụ tuyển dụng trực tuyến để nhắm mục tiêu vào các quan chức chính phủ, quân nhân hoặc bất kỳ ai có khả năng tiếp cận thông tin mật.

"Các cơ quan tình báo nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, đều nhằm mục tiêu thu thập thông tin quân sự, chính trị và kinh tế đặc quyền, qua đó mang lại lợi thế chiến lược và chiến thuật trước các nước Ngũ nhãn”, các cơ quan an ninh nội địa của Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand cho biết.

Mặc dù trước đây đã có cảnh báo tương tự từ từng quốc gia riêng lẻ, nhưng đây là lần đầu tiên một cảnh báo chung ở quy mô như vậy được đưa ra.

Trung Quốc nhiều lần bác bỏ các cáo buộc gián điệp, gọi đó là “sự bịa đặt hoàn toàn và vu khống ác ý”.

Trong tuyên bố ngày 3/6, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại London lên án động thái của Ngũ nhãn, cho rằng cáo buộc về cái gọi là “mối đe dọa gián điệp Trung Quốc” là “hoàn toàn bịa đặt và mang tính vu khống ác ý”.

Theo bản tin, các điệp viên nước ngoài đặc biệt nhắm tới những người làm việc trong các lĩnh vực quốc phòng, đối ngoại, tình báo và quân sự, bao gồm các quân nhân đang đồn trú tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Những đối tượng khác cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu gồm nhà báo, nhân viên các viện nghiên cứu hoặc những người có quyền tiếp cận gián tiếp với dữ liệu của chính phủ.

Bản tin cho biết các điệp viên sử dụng “chiến lược tuyển dụng trực tuyến mang tính tấn công”, sau đó gây sức ép để những người được tuyển cung cấp thông tin mật cho “các khách hàng không được nêu rõ danh tính”.

Theo cảnh báo, những người được tuyển mộ có thể nhận thù lao từ vài trăm đến vài nghìn USD cho mỗi báo cáo, và sẽ được trả nhiều hơn nếu cung cấp các thông tin có độ nhạy cảm cao hơn.

Trước đó, Mỹ từng cảnh báo rằng các cơ quan tình báo nước ngoài sử dụng thủ đoạn đánh lừa để tiếp cận các nhân viên Chính phủ Mỹ đương nhiệm hoặc đã nghỉ việc.