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Giải trí

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Cặp đôi phim Việt bị khán giả giục ly hôn

Minh Vũ

TPO - "Dưới ô cửa sáng đèn" thu hút sự chú ý của khán giả nhờ những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng của Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu).

Bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ những tình tiết phim dung dị, chân thực, giàu tính nhân văn. Người xem như nhìn thấy chính bản thân mình hay những mảnh đời xung quanh thông qua nhân vật trong phim.

Trong đó, mối quan hệ "đồng sàng dị mộng" của cặp đôi Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu) trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Người xem cho rằng cả hai đều có lỗi trong cuộc hôn nhân này, thậm chí còn thúc giục phim mau đến cảnh họ ly hôn.

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Cặp đôi Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu) được khán giả quan tâm.

Trong tập 9, Diệu muốn chồng đi liên hoan cùng mấy anh chị ở khu tập thể cũ nhưng Dương còn đang mải nhắn tin cho Trang (Thanh Tâm) nên không để ý vợ nói gì.

Khi Diệu nghi ngờ và đặt câu hỏi: "Đối tác của anh cũng vui tính nhỉ? Dạo này em cứ thấy anh nhắn tin rồi tủm tỉm cười một mình suốt", Dương lại trách vợ đa nghi, đưa điện thoại cho vợ kiểm tra.

Nhưng thực tế, anh ta đã xóa hết tin nhắn với Trang, chỉ cố làm ra vẻ đàng hoàng để che đậy việc bản thân đang cố tán tỉnh cô gái khác.

Trong tập 6, Dương và Diệu tranh cãi về việc cầm cố ngôi nhà cho Diệu cứu vớt công ty. Sau khi mắng vợ và dọa ly hôn, Dương chạy tới nhà Trang để ân cần chăm sóc đối tác. Trong tập 7, Dương còn mua tinh bột nghệ và gửi thẳng về nhà để vợ nhận, đây là món đồ Dương chuẩn bị cho Trang uống nhằm chữa bệnh đau dạ dày.

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Dương có nhiều biểu hiện lạ khiến Diệu cảm nhận được sự thay đổi của chồng.

Khi Diệu đặt câu hỏi tại sao anh lại đặt đồ mua cho đồng nghiệp tại nhà, có phải là cần đưa tận tay đồng nghiệp hay không, đây là nam hay nữ, thì Dương tức giận cho rằng vợ hỏi chuyện không đâu và đang kiếm chuyện với mình.

"Em chẳng kiếm chuyện gì cả. Chỉ là lần nào cãi nhau với vợ xong anh lại qua đêm ở ngoài. Em cũng phải có quyền được suy diễn chứ", Diệu nói.

Dương đáp: "Em cứ suy diễn thoải mái nhưng em nên nhớ một điều anh không làm gì sai với em cả".

Trong những tập đầu, Diệu mải mê chăm lo phát triển sự nghiệp, tìm cách cứu vớt công ty nên có phần thiếu quan tâm tới chồng. Sự tự lập trong suy nghĩ cũng khiến Diệu đưa ra những quyết định một mình mà không hỏi ý kiến Dương khiến mâu thuẫn của cả hai gia tăng.

Tuy nhiên, trong những tập sau, khi thấy chồng có những biểu hiện lạ, Diệu muốn làm thụ tinh nhân tạo để sinh một đứa con níu giữ chân ông xã. Nhưng Dương, người trước đó luôn giục Diệu sinh con, lại tỏ ra thờ ơ, từ chối với lý do "Anh thấy vợ chồng mình đang sống rất ổn mà".

Thậm chí, trong tập 8, Dương còn từ chối thân mật với vợ. Anh tỏ ra xa lánh, khó chịu với Diệu, trong khi lại hết lòng ân cần chăm sóc Trang dù mới chỉ gặp cô đôi ba lần.

Dù Diệu cố níu kéo, tâm trí Dương đã dành hết cho cô đối tác trẻ đẹp tên Trang.

Có thể thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng giữa Dương và Diệu là điều ai cũng nhìn thấy, cuộc hôn nhân của họ đang trên bờ vực nhưng lỗi không phải chỉ thuộc về một người. Khán giả cũng ngán ngẩm với việc Dương "ngoại tình tư tưởng", phũ phàng với vợ nhưng lại dịu dàng với người con gái khác. Tuy nhiên, hình ảnh này lại được đánh giá chân thực, là vấn đề mà nhiều gia đình đã gặp phải nên nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Người xem cũng mong muốn Diệu nhanh chóng nhận ra Dương đã thay đổi để cô không bị lừa dối bởi những lời dối trá, ra vẻ đạo mạo, thậm chí đánh lừa đổ lỗi cho vợ của Dương.

Trên MXH, nhiều khán giả để lại bình luận mong muốn Dương - Diệu nhanh ly hôn: "Có thể tua nhanh đến đoạn bị phát hiện không nhờ", "Mong đến đoạn Diệu hất nước ghê", "Ly hôn nhanh rồi về với anh hàng xóm nào", "Vợ ở ngay bên cạnh mà còn nhắn tin với ghệ được", "Tua nhanh đến đoạn ly hôn luôn đi ạ", "Dương là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng", "Khi nào đến tập Dương bị phát hiện vậy", "Nói chung cũng không thể chỉ trách Dương được. Phải xem lại cô vợ khi suốt ngày thân thiết với anh hàng xóm, lại bỏ bê chồng, tự lập và đưa ra những quyết định một mình không bàn bạc với chồng. Lúc để chồng một mình sao không nghĩ gì", "Đôi này không cặp bồ thì sớm muộn cũng toang, không có tiếng nói chung".

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Đã "ngoại tình trong tư tưởng" Dương còn tìm cách đổ lỗi cho Diệu, tỏ ra khó chịu lạnh nhạt với cô khiến khán giả chỉ mong họ sớm ly hôn.
Minh Vũ
#Dưới ô cửa sáng đèn #Tiến Lộc #Quỳnh Châu #Quang Sự #phim Việt

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