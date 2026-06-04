'Anh Hùng' của Thái Hòa cạnh tranh phim 700 tỷ đồng của đạo diễn Đặng Thái Huyền

TPO - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) là liên hoan phim quốc tế thường niên duy nhất tại Việt Nam, được tổ chức từ năm 2023. Hạng mục Phim Việt Nam có 11 tác phẩm cạnh tranh.

Điểm hẹn của giới điện ảnh

Chiều 3/6, tại Hà Nội, ban tổ chức Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) công bố 102 bộ phim tham gia liên hoan, đánh dấu mùa tổ chức có quy mô lớn nhất kể từ khi sự kiện ra đời.

Qua ba kỳ tổ chức, DANAFF từng bước khẳng định là sự kiện văn hóa, điện ảnh có uy tín và bản sắc riêng, trở thành một điểm hẹn đáng mong đợi của giới điện ảnh trong khu vực.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - cho biết DANAFF được khởi xướng từ năm 2023 với quy mô còn khiêm tốn, nhưng mang nhiều kỳ vọng phát triển lâu dài.

Thành công đó cho thấy nhu cầu kết nối, đối thoại và hợp tác thông qua điện ảnh ngày càng mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của các ngành công nghiệp sáng tạo.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - khẳng định DANAFF không chỉ hướng tới việc tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn từng bước trở thành nền tảng kết nối nghề nghiệp, đào tạo tài năng và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

"Làm một liên hoan phim ở Việt Nam rất khó khăn, nhưng Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam cùng với TP Đà Nẵng cùng ban tổ chức đôi khi không biết sợ, vậy nên rất dũng cảm, cố gắng làm hàng năm", bà Ngô Phương Lan cho biết.

PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh vai trò của các liên hoan phim quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, điện ảnh được xác định là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa tạo ra giá trị kinh tế và góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Việc phát triển các liên hoan phim quốc tế uy tín là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.

NSND Trần Lực chấm thi

Hạng mục Phim châu Á dự thi quy tụ 13 phim đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Quán Kỳ Nam là phim Việt Nam duy nhất tranh giải hạng mục này.

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi có 11 phim là Anh Hùng (Võ Thạch Thảo), Bẫy tiền (Oscar Dương), Cục vàng của ngoại (Khương Ngọc), Mang mẹ đi bỏ (Mo Hong Jin), Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Ốc mượn hồn (Đinh Tuấn Vũ), Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (Đỗ Quốc Trung).

Theo ban tổ chức, đây là 11 bộ phim nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong hai năm qua, với những tác phẩm có chất nghề nghiệp, thành công thương mại và khả năng kết nối với công chúng.

NSND Trần Lực, Hoàng Cúc, Lan Hương tham dự sự kiện.

Ban giám khảo hạng mục này có ông Jérôme Baron - Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim quốc tế 3 châu lục Nantes, đạo diễn Edwin, NSND Trần Lực, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Ở hạng mục Toàn cảnh điện ảnh châu Á, 21 bộ phim đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực mang đến bức tranh phong phú về văn hóa, ngôn ngữ.

Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu DANAFF giới thiệu chương trình Kết nối ngành công nghiệp Điện ảnh. Hoạt động này tạo nền tảng kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và hơn 20 công ty mua phim quốc tế.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ về các hoạt động đồng hành.

Tại buổi công bố liên hoan phim, TS Ngô Phương Lan cũng đặt vấn đề rất khó để đưa phim Việt vươn ra quốc tế, chỉ có những công ty tư nhân "đơn thương độc mã" đưa phim đi chiếu ở nước ngoài. Trong khi đó, nền điện ảnh Thái Lan ngay cạnh chúng ta có rất nhiều tác phẩm chiếm lĩnh thị trường châu lục.

Những liên hoan phim như DANAFF cố gắng trở thành sân chơi cho các hãng phát hành, tạo điều kiện để khách quốc tế kết nối trực tiếp với các nhân tố chủ chốt của điện ảnh Việt Nam, mở rộng cơ hội phát hành và đưa phim Việt tiếp cận thị trường thế giới.