Tôn vinh đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TPO - Với gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" giới thiệu đến công chúng 136 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến gồm 63 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc.

136 tập thể, cá nhân được chọn từ 400 tấm gương tiêu biểu

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý.

Đây là năm thứ 14 liên tiếp Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày triển lãm, góp phần tôn vinh, lan tỏa những điển hình tiên tiến, việc làm tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

TS. Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, TS. Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - cho biết: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng căn dặn: 'Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền'. Triển lãm được tổ chức thực hiện trong 14 năm liên tiếp, là một hoạt động chính trị và văn hóa vô cùng ý nghĩa.

Từ đó, mỗi người tiếp tục đóng góp những việc làm thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống, để cả đất nước là một rừng hoa đẹp về người tốt, việc tốt như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Với gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm giới thiệu đến công chúng 136 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến gồm 63 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hình ảnh đại biểu tham quan triển lãm và một số hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Họ được ban tổ chức lựa chọn từ gần 400 tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương giới thiệu, tôn vinh.

Mỗi hình ảnh, bài viết là câu chuyện truyền cảm hứng về những tập thể và cá nhân bình dị nhưng chứa đựng khát vọng cống hiến mãnh liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu thêm một số hiện vật trong bộ sưu tập hiện vật đồ dùng sinh hoạt hàng ngày rất bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những câu chuyện bình dị

Tại triển lãm, công chúng được tìm hiểu về tấm gương em Đặng Phát Đạt. Noi gương lời dạy của Bác Hồ, em Đạt (THCS Mỹ An Hưng B, Đồng Tháp) tích cực tham gia xây dựng cầu giao thông nông thôn trong dịp hè 2024-2025.

Em trực tiếp hỗ trợ nhiều công việc phù hợp với sức mình và cùng gia đình vận động người dân chung tay góp sức. Trong ba tháng hè, Đạt tham gia hoàn thành 6 cây cầu, góp phần cải thiện việc đi lại của người dân.

Anh Sùng Mạnh Hùng - cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Đồng Văn (Tuyên Quang) - cũng là tấm gương tiêu biểu tích cực gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao. Anh Sùng Mạnh Hùng quảng bá nét đẹp vùng cao.

Anh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng, duy trì các câu lạc bộ dân gian cho thanh thiếu niên, đồng thời quảng bá văn hóa địa phương qua gần 1.000 video trên nền tảng số. Anh Cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh vùng cao và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Công chúng còn có dịp tiếp cận với câu chuyện cảm động trên những sườn núi đá Vị Xuyên. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang lặng thầm thực hiện hành trình tìm kiếm, đưa đồng đội trở về đất mẹ.

Việc tìm thấy và quy tập hài cốt liệt sĩ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Năm 2025, đơn vị thu thập 56 nguồn tin, tổ chức khảo sát, tìm kiếm trên diện tích hàng trăm héc-ta, đào lấp hàng nghìn mét khối đất đá, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng trang trọng, góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân liệt sĩ.

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