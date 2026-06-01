Người họa sĩ đường phố ở Hội An

TPO - Bên những mảng tường vàng đặc trưng của Hội An, không khó để tìm thấy bóng dáng người đàn ông phong trần ngồi bên phố, chìm đắm vào cảnh vật cùng màu nước, cọ vẽ. Đó là anh Lê Đắc Tú (sinh năm 1987) - người họa sĩ quê Nghệ An, đem lòng yêu phố Hội từ những ngày còn học trung học.

Hội An là nhà…

Họa sĩ Lê Đắc Tú. Ảnh: Khánh Đoan.

​Sống và vẽ ở mảnh đất này hơn một thập kỷ, số lượng tranh của anh Tú đã chạm ngưỡng 3.000-4.000 tác phẩm. Hội An ngày mưa, ngày nắng hay âm u trở gió đều bước vào tranh anh với vô vàn sắc thái. Nơi nào trên phố cũng có thể là điểm dừng chân để người họa sĩ 8X thả hồn vào thế giới hội họa.​

Họa sĩ Lê Đắc Tú ngồi vẽ bên phố. Ảnh: NVCC. ​

Màu nước là chất liệu chính trong các sáng tác của anh Tú. Dù đã vẽ nơi này nhiều lần, song phố cổ qua tranh anh không trùng lặp, trái lại, từng lát cắt, câu chuyện về Hội An được kể bằng sự phối hợp ăn ý, bất ngờ của nhiều sắc độ màu nước.

“Một góc phố có thể vẽ ra hàng trăm bức, bởi điều cốt lõi là mình muốn nói, muốn thể hiện điều gì”, anh nói.​

Một số tác phẩm màu nước của họa sĩ Lê Đắc Tú. Ảnh: NVCC.

Giữ được nguồn cảm hứng để vẽ Hội An suốt 12 năm, anh Tú cho hay mỗi ngày ra phố đều là một ngày đặc biệt. Vẽ đã trở thành cuộc sống.

“Tôi chỉ muốn hằng ngày mình vẫn thong thả đi vẽ ngoài phố. Những bức tranh bán cho khách sẽ là cách để gửi đi một kỷ niệm, giúp họ lưu giữ phần nào đó về thành phố mà họ đã ghé thăm”, anh bộc bạch.

Dù tranh đã tới tay nhiều người yêu hội họa ở các nơi trên thế giới, người họa sĩ vẫn nhắc về những tác phẩm của mình với sự khiêm nhường, giản dị.

Anh bày tỏ: “Tranh tôi vẽ không nhằm mục đích to tát hay phải tạo ra cái này, cái kia. Có lẽ điều tôi tự tin nhất trong tác phẩm của mình là năng lượng. Các bức tranh hoàn thành đều vì tôi muốn vẽ, không phải cố vẽ ra để bán cho khách”.​

Hội An phong phú, đa sắc màu trong tranh họa sĩ Lê Đắc Tú. Ảnh: NVCC

“Tôi không sợ một ngày mình sẽ đánh mất cảm hứng để vẽ, vì tôi nghĩ phố xá, nhà cửa, nơi mình sống chỉ là phần vỏ bên ngoài. Nếu còn muốn vẽ, mình sẽ không bao giờ mất đi cảm xúc. Hội An đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi, và ta khó mà mất đi cảm xúc với nhà của mình”, anh Tú chia sẻ.

Rung cảm đặc biệt

Với Hồ Kim Thạch (sinh năm 2000), Hội An chính là nơi đã bồi đắp tâm hồn nghệ thuật của chàng họa sĩ 10X từ ngày mới tập tành thực hành mỹ thuật.

“Hội An có những sự giao thoa văn hóa rất tinh tế từ phương Đông tới phương Tây, nơi này không khác gì một triển lãm nghệ thuật đa hình thái”, Thạch nói.

Họa sĩ Hồ Kim Thạch đam mê ký họa. Ảnh: NVCC.

Sống và làm việc ở trung tâm Đà Nẵng, nhưng Thạch vẫn dành nhiều thời gian trở về phố cổ để vẽ. “Hội An cho tôi cảm giác cân bằng trong nội tâm, đó là điều tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nơi nào thay thế được”, Thạch kể.

Hội An trong những bức ký họa của Thạch hiện lên vừa bình yên, vừa sống động. Bằng nét bút phóng khoáng, chàng họa sĩ bắt lấy cái hồn của từng ngóc ngách phố cổ, đưa vào trang giấy nhịp sống chậm rãi của con người cùng những hàng quán san sát nép mình dưới mái ngói âm dương đặc trưng…

Một số bức ký họa Hội An của Thạch. Ảnh: NVCC

Chàng họa sĩ trẻ yêu Hội An bởi sự hài hòa giữa con người, kiến trúc, màu sắc… của đô thị cổ, mọi thứ đều vừa vặn với nơi này.

“Hình như chỉ cần một thay đổi rất nhỏ cũng có thể làm mất đi sự cân bằng, nhưng không hiểu sao sự cân bằng tưởng như mong manh ấy lại trường tồn với thời gian”, Thạch nói.

Lan tỏa tình yêu hội họa qua nhiều video đi vẽ trên mạng xã hội, Thạch tâm niệm tác phẩm của mình không được dừng lại ở việc trưng bày trong bảo tàng mà phải có một đời sống gần gũi hơn nữa với cộng đồng. Với bạn, vẽ là cách thú vị để hiểu hơn về văn hóa của một vùng đất.​

Sự hài hòa giữa con người, kiến trúc, màu sắc của đô thị cổ Hội An. Ảnh: NVCC.

“Việc tìm hiểu văn hóa thông qua mỹ thuật là cách tiếp cận mới, giúp những giá trị văn hóa của Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng đến gần hơn với các bạn trẻ”, Thạch cho hay.