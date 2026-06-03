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Thông tin chính thức về concert do Báo Tiền Phong tổ chức

Báo Tiền Phong

TPO - Báo Tiền Phong khẳng định toàn bộ thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội dưới danh nghĩa ban tổ chức Concert Thanh Xuân đến thời điểm hiện tại đều không chính xác, chưa được kiểm chứng.

Trong những ngày gần đây, Báo Tiền Phong ghi nhận nhiều thông tin đang được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến concert do Báo Tiền Phong tổ chức. Các nội dung được chia sẻ bao gồm thời gian, địa điểm tổ chức, giá vé và danh sách nghệ sĩ tham gia.

Ban tổ chức cũng ghi nhận việc từ khóa về concert đang nhận được sự quan tâm lớn trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Đáng chú ý, xuất hiện một số nội dung kêu gọi chuyển khoản, đăng ký giữ chỗ hoặc thu thập thông tin cá nhân dưới danh nghĩa liên quan đến Concert Thanh Xuân.

Ban tổ chức khẳng định, đến hiện tại Báo Tiền Phong và các đơn vị thực hiện chương trình chưa phát đi bất kỳ thông báo nào liên quan đến concert. Vì vậy, toàn bộ thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội dưới danh nghĩa chương trình đều là thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng và không xuất phát từ ban tổ chức.

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Năm 2025, Báo Tiền Phong tổ chức đêm diễn Chạm Việt Nam, thuộc khuôn khổ Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam năm 2025.

Ban tổ chức đặc biệt lưu ý khán giả cần thận trọng trước các bài đăng, hình ảnh thiết kế, poster, sơ đồ chỗ ngồi, bảng giá vé hoặc các nội dung được chia sẻ từ những nguồn không chính thức nhằm tránh hiểu nhầm hoặc phát sinh các rủi ro không đáng có.

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả tuyệt đối không thực hiện chuyển khoản, đăng ký mua vé hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tự nhận có liên quan đến chương trình khi chưa có thông báo từ ban tổ chức.

Mọi hoạt động đăng ký, giữ chỗ, mua bán hoặc chuyển nhượng vé dựa trên các thông tin chưa được xác thực đều không thuộc trách nhiệm của ban tổ chức.

Concert đang trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung cần thiết trước khi công bố tới công chúng. Toàn bộ thông tin bao gồm thời gian tổ chức, địa điểm, nghệ sĩ tham gia, phương thức phát hành vé, cách thức nhận vé và các hoạt động đồng hành của chương trình sẽ được ban tổ chức công bố chính thức tại buổi họp báo sắp tới.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, yêu mến và đồng hành của đông đảo khán giả dành cho sự kiện. Đồng thời, mong khán giả tiếp tục theo dõi các kênh thông tin chính thức để cập nhật thông báo chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy trong thời gian tới.

Ban tổ chức cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân và các trang mạng xã hội không tiếp tục đăng tải, chia sẻ hoặc suy diễn những thông tin chưa được xác nhận nhằm tránh gây hiểu lầm cho công chúng và ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của chương trình.

Báo Tiền Phong
#Báo Tiền Phong #Concert Thanh Xuân #sự kiện âm nhạc #thông tin chính thức #quản lý sự kiện

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