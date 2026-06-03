Hoàn thành phục chế ngai vua triều Nguyễn bị bẻ gãy

TPO - Sau hơn một năm kể từ vụ phá hoại xảy ra tại điện Thái Hòa, bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đã được phục chế hoàn chỉnh, bảo đảm giữ nguyên các yếu tố gốc. Hiện vật dự kiến sớm được đưa trở lại không gian trưng bày phục vụ công chúng.

Chiều 3/6, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đến nay công tác phục chế ngai vua triều Nguyễn đã hoàn thành, sau vụ phá hoại bảo vật quốc gia xảy ra vào ngày 24/5/2025 tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn trưng bày tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, trước thời điểm bị bẻ gãy phần tay ngai bên trái. Ảnh: Ngọc Văn.

Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng của di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015. Trước khi xảy ra sự cố, hiện vật được trưng bày tại điện Thái Hòa.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sau khi đối tượng Hồ Văn Phương Tâm bẻ gãy tay ngai bên trái, hiện vật được đưa về Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản. Phần tay ngai bị hư hỏng gồm 14 mảnh vỡ đã được cơ quan điều tra bàn giao lại để phục vụ công tác phục chế.

Việc phục chế được triển khai trên cơ sở kế hoạch của UBND TP. Huế, dưới sự giám sát của hội đồng chuyên môn gồm các nhà quản lý, chuyên gia bảo tồn, nhà nghiên cứu và nghệ nhân.

Công tác phục chế diễn ra từ ngày 22/4 đến 4/5/2026 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, do Công ty CP Tu bổ Di tích Huế thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Những phần cấu kiện của chiếc ngai vàng bị đối tượng Hồ Văn Phương Tâm phá hỏng, gãy rời ra khỏi hiện vật.

Quá trình phục chế tuân thủ nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, tận dụng toàn bộ mảnh vỡ nguyên bản, không sáng tạo thêm hoa văn hay chi tiết mới.

Các chuyên gia đã tiến hành làm sạch, xử lý nấm mốc, mối mọt, gắn kết hoàn chỉnh 14 mảnh vỡ của tay ngai, phục hồi các vị trí khuyết thiếu bằng vật liệu tương thích và sử dụng sơn ta, vàng thật theo kỹ thuật truyền thống.

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, sau phục chế, bảo vật đã được ổn định về kết cấu, phục hồi đầy đủ phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước và màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia. Đồng thời, các nguy cơ gây hư hại như mối mọt, nấm mốc cũng được xử lý nhằm tăng độ bền vững cho hiện vật.

Chiếc ngai vua bị gãy phần tay vịn đã hoàn thành phục chế.

Toàn bộ quá trình phục chế được quay phim, chụp ảnh, lập hồ sơ và lưu trữ theo quy định để phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và bảo quản lâu dài.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết việc phục chế được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật và các chuẩn mực chuyên môn về bảo tồn di sản. Sau khi hoàn tất thủ tục liên quan, ngai vua triều Nguyễn dự kiến được đưa trở lại trưng bày, phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu của người dân và du khách.

Trước đó, ngày 24/5/2025, Hồ Văn Phương Tâm (trú TP. Huế) lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ sơ hở đã vượt rào chắn, leo lên ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa và bẻ gãy phần tay ngai. Sau vụ việc, công an TP. Huế đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng về hành vi phá hoại tài sản.