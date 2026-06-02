Ám ảnh chi phí du lịch mùa World Cup

TPO - Khảo sát của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ cho thấy khoảng 80% khách sạn tại các thành phố đăng cai có lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Việc giải đấu trải dài trên phạm vi quá rộng khiến người hâm mộ phải di chuyển xa và tốn kém hơn nhiều so với các kỳ World Cup trước.

Kỳ World Cup khó tiếp cận nhất

Khi Mỹ chuẩn bị đăng cai World Cup 2026, người hâm mộ không chỉ đối mặt với giá vé, vé máy bay và khách sạn đắt đỏ mà còn phải chi thêm khoản lớn cho việc di chuyển đến sân vận động. Nhiều ý kiến cho rằng đây là gánh nặng tài chính mới đối với khán giả trong bối cảnh giải đấu diễn ra trên phạm vi rộng và hệ thống giao thông công cộng tại Mỹ chưa thực sự thuận tiện.

Tại New Jersey, giá vé tàu khứ hồi đến sân MetLife được ấn định ở mức 98 USD, trong khi tại Massachusetts là 80 USD. Mức giá này cao hơn nhiều so với chi phí thông thường mà người hâm mộ các trận NFL (Giải Bóng bầu dục Quốc gia) vẫn phải trả.

Giải đấu mở rộng với sự tham gia của ba quốc gia đang khiến người hâm mộ phải đối mặt với giá vé máy bay đắt đỏ hơn. Ảnh: Getty Images.

Theo Independent, giới chức địa phương khẳng định khoản phí tăng thêm nhằm trang trải chi phí an ninh và mở rộng dịch vụ vận tải mà không làm phát sinh gánh nặng cho người nộp thuế. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên cho rằng họ đang phải trả quá nhiều tiền, than phiền rằng đây là kỳ World Cup khó tiếp cận nhất từ trước đến nay.

Rory Phillips-Hunter, 37 tuổi, nhân viên ngành dịch vụ đến từ miền Bắc nước Anh và là thành viên nhóm cổ động viên Scotland Tartan Army, gọi công tác chuẩn bị cho kỳ World Cup này là "cơn ác mộng từ đầu đến cuối".

Do không tìm được phương án hợp lý để di chuyển quãng đường khoảng 40 km từ Providence (Rhode Island) đến Foxborough (Massachusetts), nơi đội tuyển Scotland thi đấu hai trận đầu tiên, Phillips-Hunter cùng các thành viên khác đã tự thuê xe buýt trường học.

Với chi phí khoảng 50 USD mỗi người, nhóm đã đặt khoảng 20 xe buýt để đưa gần 1.000 cổ động viên đến mỗi trận đấu, thậm chí còn được cảnh sát hộ tống. Tổng chi phí chỉ bằng hơn một nửa mức giá 95 USD/người mà chính quyền địa phương đề xuất, giúp cả nhóm tiết kiệm hơn 85.000 USD.

"Điều khiến tôi khó hiểu là một nhóm người Scotland từ bên kia đại dương lại có thể tổ chức phương án vận chuyển rẻ hơn nhiều so với những gì chính quyền sở tại đưa ra", Phillips-Hunter nói.

Lượng đặt phòng khách sạn vẫn thấp ngay cả khi giải đấu đang đến gần thời điểm khai mạc. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, một số thành phố chủ nhà khác có điều kiện thuận lợi hơn. Atlanta, Houston và Seattle sở hữu các sân vận động kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt đô thị nên hành khách chỉ phải trả mức phí thông thường.

Tại Miami, chính quyền báo sẽ bố trí xe buýt trung chuyển miễn phí đến sân Hard Rock. Philadelphia dự kiến cung cấp chuyến đi miễn phí từ sân vận động về trung tâm thành phố với sự hỗ trợ của Airbnb. Thành phố Kansas City triển khai dịch vụ xe buýt với giá 15 USD.

Theo các nhà tổ chức, các yêu cầu về an ninh, khu vực phát sóng và không gian dành cho khách VIP tại World Cup sẽ khiến bãi đỗ xe bị hạn chế đáng kể, buộc nhiều khán giả phải sử dụng phương tiện công cộng.

David Gogishvili - nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Lausanne (Thụy Sĩ) - cho rằng FIFA từ lâu vẫn chuyển phần lớn chi phí tổ chức cho các quốc gia chủ nhà. Điểm khác biệt ở Mỹ là các chính quyền bang và địa phương có tính độc lập cao hơn, không sẵn sàng chi trả thay cho FIFA.

Ông nhấn mạnh những khoản chi này nên do FIFA gánh vác. Thống đốc bang New Jersey Mikie Sherrill cũng đã kêu gọi FIFA hỗ trợ chi phí vận tải cho người hâm mộ.

Phía FIFA phản bác, cho rằng chưa có sự kiện toàn cầu nào buộc tổ chức này phải chi trả các khoản phí như vậy. FIFA đồng thời cho biết các thỏa thuận ban đầu với các thành phố đăng cai yêu cầu cung cấp phương tiện miễn phí cho người hâm mộ, nhưng sau đó đã được sửa đổi để cho phép các địa phương tính phí theo chi phí thực tế.

Phòng khách sạn, vé tàu quá đắt

Lo ngại về chi phí vận tải cũng xuất hiện trong bối cảnh nhiều thành phố chủ nhà chưa đạt kỳ vọng về lượng đặt phòng khách sạn trước World Cup. Một nghiên cứu năm 2022 do Gogishvili đồng thực hiện cho thấy gần như mọi kỳ World Cup từ năm 1966 đến 2018 đều ghi nhận thâm hụt tài chính.

Khảo sát của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ cho thấy khoảng 80% khách sạn tại các thành phố đăng cai có lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Việc giải đấu trải dài trên phạm vi quá rộng, từ Vancouver đến Boston rồi Mexico City, khiến người hâm mộ phải di chuyển xa và tốn kém hơn nhiều so với các kỳ World Cup trước.

Người hâm mộ khó tìm được phương án hợp lý để di chuyển đến sân vận động. Ảnh: AP.

Yonah Freemark - chuyên gia về giao thông của tổ chức Urban Institute tại Washington - nhận định người hâm mộ từ châu Âu và châu Á sẽ phải làm quen với hệ thống giao thông công cộng kém phát triển hơn nhưng lại đắt đỏ hơn những gì họ quen thuộc.

Ông cho rằng mức giá tàu đến các trận đấu ở New Jersey và Massachusetts là quá cao, đồng thời cảnh báo thời gian chờ đợi và khả năng tiếp cận giao thông có thể không đáp ứng kỳ vọng của du khách quốc tế.

​

​