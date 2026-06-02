Sân bay Việt Nam tăng cường kiểm soát hành khách từ vùng dịch Ebola

Lộc Liên

TPO - Trước cảnh báo khẩn cấp y tế công cộng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tại sân bay siết chặt quy trình giám sát, kiểm tra y tế đối với hành khách nhập cảnh, đặc biệt là những người đến từ khu vực đang bùng phát dịch Ebola.

Nhằm chủ động ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua cửa ngõ hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm ngặt những quy định về phòng và chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng tại các sân bay có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ những hành khách nhập cảnh đến từ vùng có dịch, đảm bảo phát hiện kịp thời các trường hợp nghi vấn để tiến hành cách ly theo dõi. Cục cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng và áp dụng cách xử lý phù hợp đối với những người mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh khi nhập cảnh.

Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón hơn 219.000 khách ngày cuối nghỉ lễ (1).jpg
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị sẵn sàng biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch bệnh tại các cảng hàng không. Ảnh: NIA.

Để quy trình giám sát đạt hiệu quả cao và đồng bộ, Cục Hàng không giao các Cảng vụ hàng không khẩn trương phổ biến trực tiếp các nội dung chỉ đạo này đến mọi cơ quan, đơn vị đang hoạt động tại khu vực cảng hàng không, sân bay. Đồng thời, các đơn vị y tế tại cửa khẩu cần tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng của Bộ Y tế, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương liên quan để kịp thời rà soát, phát hiện sớm những trường hợp nhiễm bệnh.

Việc tăng cường hàng rào phòng dịch được triển khai khẩn trương trong bối cảnh đợt bùng phát Ebola tại Cộng hoà Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến vô cùng phức tạp.

WHO đánh giá đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do tốc độ lây lan nhanh và nguy cơ lây truyền lan rộng xuyên biên giới. Theo cảnh báo của cơ quan này, Ebola là một căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, thường dẫn đến tử vong. Bệnh dễ lây lan qua việc tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của người bệnh, hoặc thông qua các bề mặt và vật dụng bị nhiễm dịch tiết.

Tính đến thời điểm hiện tại, WHO đã ghi nhận 906 trường hợp nghi nhiễm và 223 ca tử vong nghi do virus Ebola tại Cộng hoà Dân chủ Congo. Trong khi đó, Bộ Truyền thông của quốc gia này chính thức xác nhận có 282 ca dương tính với virus, bao gồm 42 ca tử vong. Dịch bệnh cũng cho thấy những dấu hiệu lan sang các quốc gia láng giềng khi cơ quan y tế Uganda đã báo cáo ghi nhận 9 ca mắc bệnh và 1 trường hợp tử vong do loại virus nguy hiểm này.

Lộc Liên
