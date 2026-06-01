Nghệ An: Khai tử dự án du lịch 1.500 tỷ 'bỏ xó' gần 10 năm

TPO - Sau gần một thập kỷ được cấp phép nhưng không triển khai, dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau tại xã Hoa Quân (Nghệ An) chính thức bị chấm dứt hoạt động để mở đường thu hút nhà đầu tư mới.

Ngày 1/6, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã có công văn về phương án xử lý dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau ở xã Hoa Quân gửi các sở ngành và chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 - chủ đầu tư dự án - phải dừng toàn bộ các hoạt động liên quan, thực hiện thanh lý dự án và tài sản (nếu có) theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tham mưu xử lý các văn bản pháp lý liên quan. Sở Xây dựng được giao nghiên cứu phương án xử lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt trước đó.

Dự án được phê duyệt từ năm 2017, do Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư, có quy mô gần 380 ha tại khu vực đảo chè Cầu Cau thuộc xã Hoa Quân (trước đây là hai xã Thanh An và Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương), với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Một góc đảo chè Cầu Cau tại xã Hoa Quân, Nghệ An.

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành trong năm 2017 và toàn bộ dự án hoàn thành vào năm 2022, góp phần tạo động lực phát triển du lịch địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 9 năm, dự án gần như "đắp chiếu", mới chỉ thực hiện công tác trích đo, trích lục phục vụ giải phóng mặt bằng trên diện tích khoảng 25,8 ha.

Lãnh đạo xã Hoa Quân cho rằng việc dự án chậm tiến độ kéo dài đã gây ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, phát triển kinh tế - xã hội và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Địa phương nhiều lần kiến nghị tỉnh chấm dứt dự án để tạo cơ hội thu hút nhà đầu tư mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng nhận định dự án kéo dài nhiều năm nhưng không hình thành được sản phẩm du lịch hay không gian phát triển du lịch như kỳ vọng. Đơn vị này đề xuất tỉnh lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính và kinh nghiệm để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực.

Về phía chủ đầu tư, doanh nghiệp cho biết dự án gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và chịu tác động từ dịch COVID-19 nên chưa thể triển khai theo tiến độ cam kết.

Đảo chè Cầu Cau, còn được biết đến là đảo chè Thanh Chương, nằm cách trung tâm thành phố Vinh (cũ) khoảng 50 km. Với những đồi chè xanh mướt giữa lòng hồ, nơi đây được ví như "Hạ Long của xứ Nghệ" và là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Nghệ An. Việc chấm dứt dự án được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch của khu vực này.

​