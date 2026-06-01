Dàn sao đình đám đổ bộ Cần Giờ, khuấy động “siêu vũ trụ lễ hội” Paradise Summer Fest

Ngày 6/6, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ trở thành tâm điểm bùng nổ của giới trẻ và các gia đình phía Nam khi chào đón dàn sao đình đám như Văn Mai Hương, Anh Tú, Ricky Star và Mỹ Mỹ. Kết hợp cùng loạt hoạt động giải trí đỉnh cao miễn phí vé vào cửa, siêu lễ hội Paradise Summer Fest hứa hẹn mang đến một ngày hè rực rỡ, giải tỏa cơn khát xê dịch cho hàng ngàn du khách.

Bốn cá tính âm nhạc, một đêm bùng nổ cảm xúc tại Cần Giờ

Ngay khi vừa hé lộ dàn line-up, sự kiện Paradise Summer Fest đã lập tức khiến cộng đồng mạng sôi sục. Diễn ra trọn vẹn ngày 6/6 với chính sách miễn phí hoàn toàn vé vào cửa, sự kiện biến siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise thành một sân khấu âm nhạc khổng lồ, nơi những giai điệu cuồng nhiệt nhất mùa hè được cất lên giữa không gian thiên nhiên trong lành và lộng gió.

Dàn line-up “khủng” hút lượng lớn fan hâm mộ và du khách tới siêu lễ hội Paradise Summer Fest ở Cần Giờ ngày 6/6 tới.

Tâm điểm được mong chờ nhất của đêm nhạc chính là sự xuất hiện của Văn Mai Hương, giọng ca nữ sở hữu loạt bản hit triệu view Ướt lòng, Mưa tháng Sáu, Đại minh tinh… Không gian biển trời mênh mông tại Vinhomes Green Paradise cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng đẳng cấp sẽ là bệ phóng hoàn hảo để những ca khúc đầy cảm xúc của cô thêm phần thăng hoa, chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả.

Đồng hành cùng Văn Mai Hương là "Voi Bản Đôn" Anh Tú - nam ca sĩ luôn biết cách tạo sức hút với sự tinh tế, ấm áp và nguồn năng lượng sân khấu cuốn hút. Phong cách biểu diễn hết mình của Anh Tú hứa hẹn sẽ "đốt cháy" bầu không khí nhạc hội, mang đến những khoảnh khắc vỡ òa cho người hâm mộ.

Chưa dừng lại ở đó, sân khấu Paradise Summer Fest còn được bơm thêm sức nóng với sự góp mặt của "chiến thần Rap Việt" Ricky Star. Những bản rap cực cháy, nhịp điệu bắt tai và phong cách trình diễn phóng khoáng, đậm chất đường phố của anh chắc chắn sẽ khiến giới trẻ phải nhún nhảy không ngừng.

Mảnh ghép hoàn thiện bức tranh âm nhạc đa sắc màu là Mỹ Mỹ - cô nàng "Em xinh" mang đến làn gió âm nhạc hiện đại, cá tính và ngập tràn năng lượng gen Z. Sự kết hợp của bốn cá tính âm nhạc độc đáo trên một sân khấu biển nhiệt đới chắc chắn sẽ đánh thức trọn vẹn mọi giác quan của du khách tham dự Paradise Summer Fest tại Cần Giờ.

Đón chào mùa hè rực rỡ với “siêu vũ trụ lễ hội”

Không chỉ thiết đãi du khách một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, Paradise Summer Fest còn là một "siêu vũ trụ giải trí" với chuỗi hoạt động kéo dài suốt cả ngày dành tặng cho các gia đình cũng như du khách mọi lứa tuổi.

Khi kỳ nghỉ hè vừa đến, không có gì ý nghĩa hơn việc đưa con trẻ tới Cần Giờ để chiêm ngưỡng Fly In The Paradise Sky - Lễ hội diều khí động học lớn nhất Việt Nam. Bầu trời Cần Giờ sẽ trở thành một "đại dương bay" kỳ vĩ với hơn 300 cánh diều khổng lồ mô phỏng cá voi, cá heo, bạch tuộc, cá đuối... nương theo sức gió biển, mở ra một thế giới cổ tích đích thực và là phần thưởng xả hơi tuyệt vời nhất cho “khối nghỉ hè” sau một năm học tập chăm chỉ.

Với 9 trạm trải nghiệm siêu cuốn hút và cực vui nhộn, Paradise Summer Fest sẽ là không gian cho trẻ em và gia đình khuấy đảo mùa hè.

Ngoài ra, giới trẻ có thể đắm mình vào mê cung Splash Zone cùng đại tiệc bọt tuyết trắng xóa, biến cái nắng hè thành sự sảng khoái tột độ. Những hội bạn thân ưa thích sự năng động chắc chắn không thể bỏ qua chuỗi booth game tương tác hấp dẫn, vừa vui chơi bung xõa vừa mang về những phần quà giá trị.

Sau những giờ phút vận động và quẩy hết mình, du khách có thể dễ dàng tìm thấy trạm sạc năng lượng tại khu vực Beer Fest và lễ hội ẩm thực ven biển. Những ly bia mát lạnh sảng khoái kết hợp cùng đa dạng phong vị ẩm thực đường phố chính là chất xúc tác hoàn hảo để rũ bỏ mọi áp lực thường nhật.

Nếu muốn một không gian thư thái hơn, khu vực Camping Village sẽ là điểm dừng chân lý tưởng. Tại đây, các nhóm bạn và gia đình có thể cùng nhau cắm trại, thảnh thơi tận hưởng gió biển, trò chuyện rôm rả và ghi lại những bức hình check-in rực rỡ. Mọi lằn ranh thế hệ đều được xóa nhòa, nhường chỗ cho những tiếng cười giòn tan và niềm vui bất tận.

Sự đầu tư công phu và hoành tráng của siêu lễ hội ngày 6/6 tới đây một lần nữa khẳng định sức hút mãnh liệt của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise. Sự xuất hiện của Paradise Summer Fest đang thực sự tạo ra một cú hích lớn, không chỉ thay đổi thói quen xê dịch cuối tuần của người dân, mà còn củng cố vị thế thủ phủ vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng mới, đồng thời là điểm đến độc đáo bậc nhất khu vực phía Nam của Vinhomes Green Paradise.