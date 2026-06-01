Thu phí tham quan Hải Vân Quan

Ngọc Văn

TPO - Từ ngày 2/6, du khách tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan sẽ phải mua vé với mức 70.000 đồng/lượt. Nguồn thu được sử dụng cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị công trình lịch sử đặc biệt nằm trên đỉnh đèo Hải Vân.

Ngày 1/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, việc thu phí tham quan Hải Vân Quan được triển khai sau khi nghị quyết của HĐND TP. Huế chính thức có hiệu lực từ ngày 2/6.

Theo đó, mức phí tham quan được áp dụng thống nhất đối với công dân Việt Nam và khách quốc tế là 70.000 đồng/người/lượt. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị trực tiếp tổ chức thu phí và quản lý nguồn thu theo quy định.

Di tích Hải Vân Quan triển khai thu phí tham quan kể từ ngày 2/6.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng được miễn hoặc giảm phí tham quan. Trẻ em dưới 13 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, học sinh phổ thông tham gia các chương trình ngoại khóa và một số trường hợp khác đăng ký với đơn vị quản lý được miễn phí. Người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật nặng, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi văn hóa và sinh viên đi theo đoàn đăng ký trước được giảm 50% giá vé.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, du khách sẽ sử dụng vé điện tử khi tham quan. Hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp đặt để hỗ trợ kiểm soát và thống kê lượng khách, tương tự mô hình đang áp dụng tại một số điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, thuộc ranh giới hành chính giữa TP. Huế và Đà Nẵng.

Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, ở ranh giới hành chính giữa TP. Huế và Đà Nẵng. Đây là di tích quốc gia đặc biệt về mặt quản lý khi thuộc trách nhiệm của hai địa phương. Hiện nay, TP. Huế luân phiên quản lý, bảo vệ di tích trong giai đoạn 3 năm và giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trực tiếp vận hành. Từ năm 2029, nhiệm vụ này sẽ được bàn giao cho TP. Đà Nẵng theo cơ chế phối hợp đã thống nhất.

Được xây dựng năm 1826 dưới triều vua Minh Mạng, Hải Vân Quan là công trình quân sự, phòng thủ quan trọng của triều Nguyễn. Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia năm 2017 sau khi TP. Huế và TP. Đà Nẵng phối hợp lập hồ sơ đề nghị công nhận.

Sau quá trình trùng tu, Hải Vân Quan trở thành điểm đến hấp dẫn trên tuyến du lịch Huế - Đà Nẵng, thu hút đông đảo du khách nhờ giá trị lịch sử, kiến trúc và vị trí độc đáo trên đỉnh đèo được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

