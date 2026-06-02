Pháo hoa - cách Sun Group đang làm đẹp cho những vùng đất Việt Nam

Từ Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng -DIFF bên sông Hàn đến những show diễn mỗi đêm tại Phú Quốc hay Hạ Long, Cát Bà, Hà Nam, Vũng Tàu… Sun Group đang định vị sức hấp dẫn của những điểm đến về đêm bằng… ánh sáng.

Từ đêm khai màn ấn tượng của lễ hội pháo hoa bên sông Hàn

Tối 30/5/2026, bầu trời sông Hàn một lần nữa bùng nổ trong ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc khi Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 chính thức khai mạc. Hơn 10.000 chỗ ngồi trên khán đài được lấp kín, các tuyến đường ven sông và những cây cầu biểu tượng của thành phố đông nghịt người dân và du khách.

Đà Nẵng đã bước vào mùa rực rỡ nhất trong năm với Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026

Sức nóng của DIFF 2026 không chỉ thể hiện trên bầu trời sông Hàn mà còn được phản ánh qua những con số ấn tượng của ngành du lịch Đà Nẵng. Lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong ngày khai mạc 30/5 ước đạt 91.700 lượt, tăng 17,5% so với đêm khai mạc năm ngoái. Phân khúc lưu trú cao cấp tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn khi công suất phòng của khối 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 75%; riêng khu vực dọc sông Hàn và ven biển đạt tới 95%, nhiều khách sạn mặt tiền sông Hàn kín phòng từ rất sớm với công suất gần như tuyệt đối.

Sun Group đã đồng hành để góp phần đưa DIFF 2026 trở thành 1 trong 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh

Sức hút ấy càng khẳng định vị thế của DIFF sau gần hai thập kỷ phát triển. Năm 2026 cũng là lần đầu tiên lễ hội được tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới. Từ một sự kiện văn hóa địa phương, DIFF đã trở thành thương hiệu du lịch mang tầm quốc tế. Thành công đó gắn liền với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group,trong vai trò đơn vị tổ chức và tài trợ xuyên suốt nhiều năm qua.

Nhưng DIFF không phải là điểm sáng duy nhất trên bản đồ lễ hội Việt Nam trong mùa hè này.

“Thắp sáng kinh tế đêm” bằng… pháo hoa

Nếu Đà Nẵng được biết đến với những mùa lễ hội pháo hoa kéo dài nhiều tuần, thì tại Phú Quốc và Hạ Long, pháo hoa đang được thắp sáng mỗi đêm, tại những điểm đến do Sun Group đầu tư và phát triển.

Màn pháo hoa tầm cao hàng đêm thắp sáng bầu trời Thị trấn Hoàng Hôn tại Phú Quốc

Kể từ tháng 1/2024, khi show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea – Nụ hôn của biển cả ra mắt tại Thị trấn Hoàng Hôn, bầu trời đảo ngọc chưa đêm nào ngừng sáng. Hơn 880 đêm pháo hoa liên tiếp, gần 450.000 quả pháo được khai hỏa và hàng triệu lượt khán giả trực tiếp thưởng thức đã tạo nên một dấu ấn hiếm có của du lịch Việt Nam.

Điều đáng chú ý là những màn pháo hoa ấy không đơn thuần phục vụ giải trí. Trong cùng giai đoạn đó, Phú Quốc chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách và sức sống của kinh tế du lịch. Năm 2025, đảo ngọc đón 8,3 triệu lượt khách, tăng 38,5% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng tới 93,6%. Những tuyến phố đêm sôi động hơn, những nhà hàng đông khách hơn và những khu nghỉ dưỡng nhộn nhịp hơn cho thấy pháo hoa đang góp phần trở thành chất xúc tác cho sự bứt phá của kinh tế đêm tại đảo ngọc.

Màn pháo hoa mang dáng hình cây tre Việt Nam đầy ấn tượng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”

Không chỉ hiện diện tại các trung tâm du lịch, dấu ấn pháo hoa của Sun Group còn xuất hiện trong những sự kiện quy mô quốc gia. Đầu năm nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã quy tụ gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng hàng vạn khán giả, kết hợp những màn trình diễn pháo hoa được dàn dựng công phu với nhiều chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Sun Group là đơn vị đồng hành tổ chức và tài trợ pháo hoa cho sự kiện có ý nghĩa chính trị - văn hóa đặc biệt này.

Không chỉ làm đẹp bầu trời, pháo hoa đang làm giàu cho các điểm đến

Sự xuất hiện liên tiếp của các chương trình pháo hoa tại nhiều địa phương cho thấy một thực tế: pháo hoa ngày nay không còn chỉ là hoạt động trình diễn mang tính giải trí.

Pháo hoa tầm cao bùng nổ trên bầu trời Vũng Tàu (TP HCM) vào mỗi cuối tuần, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến

Tại DIFF 2026, khán giả được chứng kiến những hiệu ứng pháo chưa từng xuất hiện trước đây như cây tre, bông lúa hay các tổ hợp pháo đa tầng được đồng bộ hóa chính xác với âm nhạc. Ở Phú Quốc, pháo hoa được tích hợp vào một show diễn đa phương tiện kết hợp nước, lửa, ánh sáng, laser. Trong các chương trình quy mô lớn tại Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Nam (Ninh Bình) hay Vũng Tàu (TP HCM), pháo hoa cũng đang được nâng tầm thành một phần của trải nghiệm văn hóa và giải trí tổng thể. Pháo hoa đang được nhìn nhận như một sản phẩm du lịch thực thụ.

Khi du khách có thêm lý do để ở lại lâu hơn, họ sẽ sử dụng nhiều hơn các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm và giải trí. Khi một thành phố có những sự kiện đủ sức thu hút hàng chục nghìn hay hàng trăm nghìn người, giá trị mang lại không chỉ nằm ở doanh thu vé hay lượng người xem, mà còn lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế du lịch địa phương.

Những màn pháo hoa rực rỡ tại Thị trấn Hoàng Hôn đã mang lại danh xưng “hòn đảo 365 ngày pháo hoa” cho đảo Ngọc

Thực tế từ Đà Nẵng hay Phú Quốc cho thấy những lễ hội và show diễn quy mô lớn đang góp phần tạo dựng thương hiệu riêng cho từng vùng đất. Nhắc đến mùa hè Đà Nẵng là nhắc đến DIFF. Nhắc đến Phú Quốc về đêm là nhắc đến những màn pháo hoa bên biển. Đó là những tài sản thương hiệu có giá trị lâu dài, khó sao chép và ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh của điểm đến.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa mà Việt Nam đang theo đuổi, trong đó các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và giải trí không chỉ phục vụ đời sống tinh thần mà còn trở thành động lực tăng trưởng kinh tế.

Sau đêm khai mạc đầy cảm xúc, DIFF 2026 vẫn còn năm đêm thi đấu phía trước với sự góp mặt của những đội pháo hoa hàng đầu thế giới. Và nhìn vào những gì đã diễn ra tại Đà Nẵng, Phú Quốc, có thể thấy những màn pháo hoa hôm nay không còn đơn thuần là những khoảnh khắc rực sáng trên bầu trời. Đó là cách các điểm đến được thắp sáng, được làm đẹp và làm giàu bằng những trải nghiệm mới.