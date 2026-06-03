Lập hồ sơ di sản cho phiên chợ ‘độc nhất vô nhị’ ở Gia Lai

TPO - Tồn tại gần 300 năm, Chợ Gò - Trường Úc là nét văn hóa độc đáo của người dân Gia Lai, đang được lập hồ sơ đề nghị ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 3/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã thống nhất chủ trương để UBND xã Tuy Phước lập hồ sơ khoa học đề nghị ghi danh hội Chợ Gò - Trường Úc vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND xã Tuy Phước hướng dẫn địa phương hoàn thiện các quy trình, thủ tục xây dựng hồ sơ theo quy định.

Người dân nô nức đi hội chợ Gò mùng 1 Tết. Ảnh: Trương Định.

Chợ Gò - Trường Úc được xem là phiên chợ “độc nhất vô nhị” của tỉnh Gia Lai khi mỗi năm chỉ họp một lần duy nhất vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

Tương truyền rằng phiên chợ Gò có từ thời nhà Tây Sơn. Trải qua bao thăng trầm, phiên chợ vẫn giữ nguyên nét mộc mạc của chợ quê truyền thống. Điều làm nên nét riêng của chợ Gò không nằm ở những món hàng giá trị, mà ở những sản vật bình dị của làng quê như trầu cau, muối, rau củ, bánh trái và các nông sản do chính người dân địa phương làm ra.

Đặc biệt hơn, ở đây việc mua bán không đặt nặng lời, lỗ, chỉ là dịp để người dân trao đổi tài lộc, may mắn đầu năm.

Trầu, cau, muối là những mặt hàng được bán nhiều nhất tại chợ Gò. Ảnh: Trương Định.

Việc mua bán không đặt nặng lời, lỗ, chỉ là dịp để người dân trao đổi tài lộc, may mắn đầu năm. Ảnh: Trương Định.

Chính nét văn hóa độc đáo ấy đã giúp Chợ Gò - Trường Úc trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp đầu xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Phiên chợ hiện nằm trong tốp 100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam.

Ông Thái Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước - cho biết địa phương đang xúc tiến xây dựng hồ sơ để trình UBND tỉnh, trước khi hoàn thiện thủ tục gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét ghi danh. Dự kiến hồ sơ hoàn thành vào cuối năm nay.

Theo ông Thuận, việc Hội Chợ Gò - Trường Úc được lập hồ sơ đề nghị ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm tự hào của địa phương, tạo cơ sở để bảo tồn, quản lý và phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa truyền thống của phiên chợ độc đáo này.