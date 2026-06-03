Bộ phim đặt cược vào người đẹp trở lại sau 10 năm và dàn diễn viên lạ mặt

TPO - Giữa lúc phim kinh dị Việt tiếp tục cạnh tranh ở phòng vé, "Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa" gây chú ý khi chọn gần như toàn bộ gương mặt trẻ. Điểm nhấn hiếm hoi là sự trở lại của nữ diễn viên Công Nương sau hơn 10 năm vắng bóng màn ảnh rộng.

Giải mã lời đồn con ma nhà họ Hứa

Giữa lúc thị trường rạp Việt chuẩn bị vào mùa phim cuối năm, Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa chọn ra rạp với kỳ vọng khai thác nhóm khán giả yêu thích dòng kinh dị.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ giai thoại dân gian oan hồn Hứa thị lưu truyền nhiều năm ở khu Chợ Lớn, xoay quanh hành trình của nhóm streamer bước vào căn biệt thự bị đồn ma ám để livestream khám phá.

Bộ phim được giới thiệu là phim Việt đầu tiên vận dụng phong cách found footage (giả tài liệu) - cách kể chuyện vốn quen thuộc với điện ảnh kinh dị quốc tế, khi diễn biến chủ yếu được ghi nhận qua góc nhìn máy quay của nhân vật.

Theo trailer, câu chuyện bắt đầu khi nhóm streamer tiến vào căn biệt thự cổ thực hiện buổi phát sóng trực tiếp với mục tiêu khám phá bí mật liên quan lời đồn “con ma nhà họ Hứa”. Động lực kiếm tiền, lượt xem và sự tò mò khiến họ từng bước tiến sâu hơn vào không gian bị bỏ hoang.

Bối cảnh phim xoay quanh biệt thự lớn mang kiến trúc kiểu Pháp đầu thế kỷ XX, tái dựng dựa trên chất liệu liên quan câu chuyện dân gian về gia đình doanh nhân Hứa Bổn Hòa. Không gian được thiết kế theo hướng xuống cấp, từ hành lang dài, phòng thờ phủ khói nhang, phòng bệnh với ghế sắt, khu sân khấu phủ rèm đỏ hay phòng ngủ của cô Hứa.

Tạo hình ghê rợn của dàn diễn viên trong Lầu chú Hỏa.

Ê-kíp cho biết đoàn phim dựng bối cảnh riêng nhằm phục vụ yêu cầu kể chuyện và xử lý điện ảnh. Một số chi tiết về không gian được ăn gian để đáp ứng ý đồ dàn dựng, biến căn nhà hai tầng thành ba tầng hoặc tạo hành lang dài hơn thực tế.

Lầu chú Hỏa gia nhập đường đua phim Việt ở thời điểm phòng vé không quá sôi động. Sau giai đoạn các phim hoạt hình và tác phẩm gia đình chiếm ưu thế, dòng phim kinh dị tiếp tục là lựa chọn quen thuộc của nhà sản xuất trong nỗ lực kéo khán giả trở lại rạp, dù cạnh tranh của thể loại này những năm gần đây ngày càng lớn.

Diễn viên Công Nương trở lại sau 10 năm

Điểm đáng chú ý của Lầu chú Hỏa nằm ở lựa chọn diễn viên. Phim không có ngôi sao, sử dụng gần như toàn bộ gương mặt trẻ. Vai nữ chính Chi do Trần Kỳ Anh đảm nhận. Nhân vật là chủ kênh YouTube chuyên khám phá địa điểm gắn với lời đồn tâm linh, người khởi đầu chuyến livestream tại biệt thự bị bỏ hoang. Kỳ Anh từng xuất hiện trong series Tiệm ăn của quỷ và tham gia phim ngắn Giấc mơ là ốc sên.

Nguyễn Minh Thời vào vai Thời - chồng sắp cưới của Chi, đồng hành cùng nhóm streamer trong hành trình khám phá căn nhà cổ. Anh từng được biết đến qua MV Hongkong1 và phim Chuyện ma gần nhà.

Trong nhóm nhân vật còn có Nhàn (Phụng Hoàng thủ vai) - cô gái miền Tây mang vẻ ngoài mộc mạc nhưng tham gia buổi livestream vì áp lực tiền bạc, Thư (Chi Bảo) - streamer có lượng người theo dõi lớn, mang hình ảnh nổi bật song che giấu nhiều bí mật và Dũng (Dũng Hà) - TikToker theo đuổi nội dung đời sống, thể hình.

Tạo hình của Công Nương trong Lầu chú Hỏa và ngoại hình hiện tại.

Gương mặt gây chú ý là Nguyễn Công Nương với vai cô đồng Bạch. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau hơn 10 năm vắng bóng.

Công Nương từng được biết đến với nghệ danh Nancy Nguyễn, Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và tham gia một số dự án điện ảnh như Quả tim máu, Điệp vụ chân dài, Bão. Trong Quả tim máu của Victor Vũ năm 2014, cô vào vai Hồng - người yêu của nhân vật do Quý Bình thủ vai.

Giữa lúc được chú ý nhờ ngoại hình và khả năng diễn xuất, Công Nương gần như rút khỏi hoạt động nghệ thuật. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, biến cố gia đình khiến cô chuyển hướng sang kinh doanh và tạm gác công việc diễn xuất trong nhiều năm.

"Dù phải lo kinh doanh, tôi không quên đam mê đóng phim. Nhìn đồng nghiệp cùng thời tham gia nhiều dự án, tôi cũng buồn chứ. Nhưng nghĩ lại đây có lẽ ơn trên sắp đặt, tôi trở lại màn ảnh trong tâm thế sẵn sàng, đủ va vấp và trải nghiệm để đóng phim", Công Nương chia sẻ thêm.

Trở lại với Lầu chú Hỏa, Công Nương đảm nhận nhân vật cô đồng Bạch - người hành nghề tâm linh, tham gia hành trình của nhóm streamer với vai trò hỗ trợ nghi thức gọi hồn. Trên poster và trailer, nhân vật xuất hiện với tạo hình khác biệt, từ ánh mắt sắc, trang phục nghi lễ, không khí bí ẩn.

Với Lầu chú Hỏa, vai cô Bạch được xem là một trong những mắt xích quan trọng của câu chuyện, song hiệu quả cuối cùng chỉ có thể kiểm chứng khi phim ra rạp.