Thể thao

World cup 2026: Doanh nghiệp Việt không thể đứng ngoài cuộc chơi bản quyền

P.V

World Cup chưa bắt đầu nhưng thị trường đã nóng lên cùng hàng loạt sản phẩm ăn theo giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ áo đấu, phụ kiện thời trang đến các chiến dịch thương mại, sức hút của FIFA World Cup luôn tạo ra một “mùa kinh doanh” đặc biệt.

Tuy nhiên, đi cùng sự sôi động ấy là câu chuyện không mới: vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.

Nhiều năm qua, không khó để bắt gặp các sản phẩm sử dụng hình ảnh, logo hay nhận diện của các giải đấu quốc tế mà chưa được cấp phép chính thức. Tình trạng này từng phổ biến đến mức nhiều người xem đó là chuyện bình thường trong hoạt động kinh doanh ăn theo các sự kiện thể thao lớn.

Nhưng thị trường đang thay đổi.

Khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với kinh tế toàn cầu, các tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ cũng trở thành một phần bắt buộc của môi trường kinh doanh hiện đại. Người tiêu dùng trẻ bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới tính chính hãng, nguồn gốc sản phẩm và sự minh bạch của thương hiệu.

Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt buộc phải thay đổi tư duy: muốn đi xa hơn, không thể đứng ngoài cuộc chơi bản quyền.

Mới đây, Coolmate ra mắt bộ sưu tập FIFA WORLD CUP 2026™ được cấp phép chính thức từ FIFA tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là một trong những bước đi cho thấy doanh nghiệp nội địa đang nghiêm túc hơn với câu chuyện sở hữu trí tuệ thay vì lựa chọn con đường “ăn theo” quen thuộc trước đây.

BST Fifa Worldcup của Coolmate mang phong cách thời trang trẻ trung

Đại diện thương hiệu cho biết, việc theo đuổi bản quyền chính thức không chỉ nhằm tạo ra một bộ sưu tập thời trang mang cảm hứng bóng đá, mà còn thể hiện cam kết phát triển bài bản và tôn trọng giá trị sáng tạo toàn cầu.

“Bản quyền không đơn thuần là chi phí. Đó là tiêu chuẩn để doanh nghiệp bước vào sân chơi chuyên nghiệp”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Bộ sưu tập FIFA WORLD CUP 2026™ Collection của Coolmate lấy cảm hứng từ tinh thần bóng đá hiện đại, văn hóa cổ vũ của người Việt và không khí lễ hội thể thao toàn cầu. Các thiết kế hướng tới tính ứng dụng hàng ngày, kết hợp giữa yếu tố thể thao và thời trang.

Trang phục mang phong cách thời trang năng động từ Coolmate

Trong nhiều năm, câu chuyện hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn là thách thức lớn tại Việt Nam. Theo giới chuyên gia, nếu doanh nghiệp Việt muốn xây dựng thương hiệu đủ mạnh để cạnh tranh quốc tế, việc đầu tư nghiêm túc cho bản quyền và sáng tạo là điều không thể né tránh.

World Cup 2026 có thể chỉ là một sự kiện thể thao. Nhưng phía sau đó là một phép thử khác với doanh nghiệp Việt: lựa chọn tiếp tục đi đường tắt hay chấp nhận bước vào cuộc chơi chuyên nghiệp bằng năng lực thực sự.

Các mẫu áo của các đội tuyển tham gia trong kỳ WC 2026

Và ở cuộc chơi đó, bản quyền sẽ không còn là lựa chọn mang tính “nên có”, mà sẽ trở thành điều kiện bắt buộc của một thương hiệu muốn phát triển bền vững.

