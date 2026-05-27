Mỹ công bố đội hình dự World Cup 2026: Pulisic lĩnh xướng hàng công

TPO - Đội tuyển Mỹ chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu như Christian Pulisic, Tyler Adams và Weston McKennie. Đây là thế hệ vàng được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Mỹ tạo nên dấu ấn lịch sử ngay trên sân nhà.

HLV Mauricio Pochettino lựa chọn đội hình gồm 13 cầu thủ từng dự World Cup 2022 tại Qatar và 13 gương mặt lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong số các cựu binh đáng chú ý có ba cầu thủ từng ghi bàn cho tuyển Mỹ tại Qatar là Pulisic, Tim Weah và Haji Wright.

“Chúng tôi tin rằng đây là 26 cầu thủ tốt nhất để giúp đội tuyển hướng tới thành công tại World Cup,” HLV Pochettino chia sẻ trong thông báo của Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

Sau mùa giải nổi bật trong màu áo AC Milan, Christian Pulisic tiếp tục được xem là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Mỹ. Ở tuổi chín muồi của sự nghiệp, ngôi sao sinh năm 1998 không chỉ mang đến đột biến trên hàng công mà còn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần của đội bóng xứ cờ hoa.

Trong khi đó, Tyler Adams, đội trưởng của tuyển Mỹ tại World Cup 2022, mang đến chất thép cho tuyến giữa sau mùa giải giàu năng lượng cùng Bournemouth tại Premier League.

Trên hàng công, tiền đạo Folarin Balogun được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn chủ lực trong hệ thống 3-4-2-1 mà HLV Pochettino ưa thích. Chân sút đang khoác áo AS Monaco sở hữu tốc độ, khả năng di chuyển và dứt điểm được đánh giá rất phù hợp với triết lý chuyển trạng thái nhanh của tuyển Mỹ.

Một trong những điểm đáng chú ý của danh sách lần này là sự xuất hiện của Gio Reyna dù tiền vệ tấn công này không có nhiều thời gian thi đấu tại Borussia Mönchengladbach mùa giải vừa qua. Ngoài ra, Alejandro Zendejas cũng góp mặt sau giai đoạn cuối mùa ấn tượng cùng Club América.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ trẻ Diego Luna không thể góp mặt do vấn đề chấn thương, trong khi Tanner Tessmann của Olympique Lyonnais cũng bị loại khỏi danh sách cuối cùng.

World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1994 nước Mỹ đăng cai giải đấu lớn nhất hành tinh. Giải đấu năm nay được tổ chức đồng thời tại Mỹ, Mexico và Canada.

Weston McKennie tin rằng đây không chỉ là cơ hội để tuyển Mỹ tiến xa, mà còn là cú hích đưa bóng đá trở thành môn thể thao được yêu thích hơn tại quốc gia này.

“Đây là cơ hội tuyệt vời để mọi người ở Mỹ cảm nhận niềm đam mê của bóng đá. Tôi hy vọng chúng tôi có thể truyền cảm hứng cho nhiều người hâm mộ mới và tạo nên dấu ấn lịch sử", McKennie chia sẻ tại sự kiện công bố đội hình ở Manhattan.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Mỹ nằm ở bảng D cùng Paraguay, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino sẽ mở màn hành trình bằng cuộc đối đầu Paraguay ngày 12/6 trên sân SoFi Stadium.

Danh sách 26 cầu thủ Mỹ dự World Cup 2026: Thủ môn: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City), Chris Brady (Chicago Fire) Hậu vệ: Sergino Dest (PSV), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Max Arfsten (Columbus Crew), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Miles Robinson (FC Cincinnati), Tim Ream (Charlotte FC) Tiền vệ: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Brendan Aaronson (Leeds), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Alejandro Zendejas (Club America) Tiền đạo: Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Haji Wright (Coventry), Christian Pulisic (AC Milan), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Tim Weah (Marseille)

