Công bố danh sách đội tuyển golf Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 20

TPO - Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) vừa chính thức công bố danh sách 10 vận động viên thuộc Đội dự tuyển golf Quốc gia chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), diễn ra vào cuối tháng 9 tới tại Nhật Bản.

Hồ Anh Huy - Nguyễn Anh Minh - Lê Khánh Hưng có mặt trong đội dự tuyển.

Từ danh sách này, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục tuyển chọn để chốt ra 6 gương mặt xuất sắc nhất đại diện golf Việt Nam tranh tài ở đấu trường châu lục.

Danh sách đội dự tuyển gồm 5 nam và 5 nữ, quy tụ nhiều golfer nghiệp dư nổi bật đang có thứ hạng cao trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới (WAGR).

Ở đội nam gồm: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Khánh Hưng, Hồ Anh Huy và Nguyễn Trọng Hoàng. Trong khi đó, đội nữ có sự góp mặt của: Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Bảo Châu.

Đáng chú ý, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Lê Chúc An đều là những tuyển thủ từng khoác áo Đội tuyển Golf Quốc gia tham dự ASIAD 19. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các golfer này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa chuyên môn quan trọng cho toàn đội trong hành trình hướng tới ASIAD 20.

Theo tiêu chí tuyển chọn được VGA công bố hồi cuối tháng 3, danh sách đội dự tuyển được xét dựa trên thứ hạng WAGR tính đến ngày 31/3/2026 theo nguyên tắc từ cao xuống thấp. Dù kế hoạch ban đầu hướng tới 12 VĐV (6 nam, 6 nữ), VGA quyết định rút gọn còn 10 gương mặt nhằm tăng tính cạnh tranh và tập trung trong quá trình chuẩn bị.

Sau khi hoàn tất giai đoạn đầu, Ban huấn luyện Đội tuyển golf Quốc gia sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn đánh giá chuyên môn, theo dõi phong độ thực tế cũng như tham khảo ý kiến từ các đơn vị quản lý VĐV. Đồng thời, thứ hạng cập nhật trên WAGR cũng sẽ là căn cứ quan trọng trước khi danh sách chính thức được công bố.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/6, đội tuyển sẽ chốt 6 vận động viên gồm 3 nam và 3 nữ đại diện Việt Nam tham dự Asiad 20.

Môn golf tại Asiad 20 dự kiến diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10/2026 tại Kasugai Country Club East Course (Aichi – Nagoya, Nhật Bản). Đây là sân golf giàu truyền thống do kiến trúc sư huyền thoại Seiichi Inoue thiết kế, nổi tiếng với fairway hẹp cùng hệ thống green có độ dốc tinh tế, đòi hỏi các VĐV phải duy trì độ chính xác cao và khả năng xử lý chiến thuật tốt trong từng vòng đấu.

Việc công bố đội dự tuyển từ sớm được xem là bước chuẩn bị quan trọng của golf Việt Nam trước chiến dịch ASIAD 20. Đây không chỉ là cơ hội để các tuyển thủ duy trì động lực cạnh tranh mà còn là tiền đề để golf Việt Nam tiếp tục hướng tới những dấu ấn mới ở sân chơi hàng đầu châu Á.