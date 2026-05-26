Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ninh Bình FC chính thức bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm

A Phi

TPO - Sau nhiều tin đồn đoán, Ninh Bình FC đã chính thức bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm theo hợp đồng kéo dài 3 năm.

chu-dinh-nghiem.jpg
HLV Chu Đình Nghiêm sẽ dẫn dắt Ninh Bình FC ngay lập tức. Ảnh: CLB

Sáng 26/5, Ninh Bình FC thông báo chính thức ký hợp đồng 3 năm với HLV Chu Đình Nghiêm. Trên trang chủ, Ninh Bình FC mô tả “đây được xem là bước đi quan trọng, thể hiện tham vọng lớn cùng định hướng phát triển dài hạn của đội bóng Cố đô Hoa Lư trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh đó, Ninh Bình FC kỳ vọng HLV Chu Đình Nghiêm không chỉ giúp đội bóng này cạnh tranh các danh hiệu lớn mà còn “xây dựng một đội bóng có bản sắc rõ ràng, theo đuổi lối chơi hiện đại, giàu tính cống hiến và tạo dấu ấn chuyên môn trong lòng người hâm mộ”.

Ninh Bình FC là “đại gia” mới nổi của bóng đá Việt Nam. Sau khi đầu tư mạnh mẽ ở mùa giải trước, đội bóng này lập tức giành quyền thăng hạng lên chơi ở V-League. Ở mùa giải hiện tại, Ninh Bình FC từng dẫn đầu suốt giai đoạn lượt đi trước khi sa sút không phanh.

Sau khi tụt lại trong cuộc đua vô địch với Công an Hà Nội, họ đã sa thải HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo vào đầu tháng 3/2026 và bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền.

Những tưởng Ninh Bình FC chỉ bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm sau khi mùa giải này kết thúc. Tuy nhiên, họ đã thúc đẩy quá trình này nhanh hơn. Cựu HLV của Hà Nội FC và Hải Phòng sẽ chính thức làm việc tại Ninh Bình FC ngay từ hôm nay và ra mắt đội bóng mới trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa vào cuối tuần này, tại vòng 25 LPBank V-League.

Đây là sự kết hợp được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặc biệt mong đợi. Ông Chu Đình Nghiêm được đánh giá là một trong những HLV nội xuất sắc và thành công nhất trong thập kỷ vừa qua. Ông khởi nghiệp ở vai trò trợ lý HLV tại Hà Nội FC trước khi trở thành HLV trưởng đội bóng này vào năm 2016.

Cùng Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm giành 3 chức vô địch V-League vào các năm 2016, 2018, 2019. Ông cũng giành thêm 2 Cúp Quốc gia vào các năm 2019, 2020 và giành 3 Siêu cúp Quốc gia vào các năm 2018, 2019, 2020.

Tại Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm chưa giành được danh hiệu nào. Tuy nhiên, ông vẫn gây ấn tượng mạnh khi giúp Hải Phòng thường xuyên góp mặt trong nhóm đầu bảng V-League với tiềm lực hạn chế.

Với sự hiện diện của HLV Chu Đình Nghiêm, ông Vũ Tiến Thành sẽ quay trở lại vị trí giám đốc kỹ thuật của Ninh Bình FC.

A Phi
#Chu Đình Nghiêm #Ninh Bình FC #V-League #Hải Phòng #Hà Nội FC

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe