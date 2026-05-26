Đêm gala Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 gây quỹ hơn 279 triệu cho hoạt động an sinh

TPO - Trải qua ngày thi đấu đầy hào hứng tại sân Long Thành Golf Club, gần 250 golfer tham gia Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 đã cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn, bứt phá điểm số kịch tính. Tối cùng ngày 24/5, tại sân khấu gala vinh danh những cái tên xuất sắc nhất giải, các golfer đã có những đóng góp nghĩa tình để cùng BTC thực hiện an sinh xã hội.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 không dừng lại ở câu chuyện thắng thua trên sân cỏ, giá trị cốt lõi giúp Tiền Phong Golf Championship khẳng định vị thế riêng chính là tinh thần sẻ chia. Trong đêm Gala tối ngày 24/5, hội trường liên tục được làm “nóng” bởi những phiên đấu giá vật phẩm kịch tính nhằm gây quỹ an sinh xã hội.

Ông Trần Văn Chín - Chủ tịch Công ty Công nghệ Arobid - trở thành chủ nhân của bức tranh với mức giá 50 triệu đồng. Ảnh: Dương Triều.

Tác phẩm mở màn là bức tranh đồng mạ vàng 24K mang tên Bức tranh Hồ Gươm có kích thước 53x63 cm do Nghệ nhân Quốc gia Phạm Hoàng Điệp chế tác riêng tặng giải đấu. Ngay khi mức giá khởi điểm 20 triệu đồng được công bố, các golfer và mạnh thường quân đã liên tục đưa ra những con số ấn tượng.

Sau nhiều lượt cạnh tranh gay cấn, ông Trần Văn Chín - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công nghệ Arobid - đã trở thành chủ nhân của bức tranh với mức giá 50 triệu đồng.

Vật phẩm thứ là bình rượu sâm Ngọc Linh nguyên củ 10 năm tuổi (dung tích 1,5 lít, ngâm từ năm 2021) do Công ty Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông tặng. Với mức khởi điểm 30 triệu đồng, golfer Nguyễn Kế Tân đến từ Vĩnh Long đã đấu giá thành công ở mức 35 triệu đồng.

Với mức khởi điểm 30 triệu đồng, sau màn trả giá hào hứng, golfer Nguyễn Kế Tân đến từ Vĩnh Long đã đấu giá thành công bình rượu mơ với mức giá 35 triệu đồng. Ảnh: Dương Triều.

Tổng số tiền quyên góp được từ các golfer trong đêm gala và thông qua đăng ký tham dự giải để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của báo Tiền Phong là hơn 279 triệu đồng. Trong đó, đóng góp từ cộng đồng golfer thông qua chuyển khoản và thùng quyên góp tại khu vực tiếp tân sân golf Long Thành là 24,2 triệu đồng.

Doanh nhân - Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings ủng hộ 100 triệu đồng, chủ hiệu Nha khoa Việt Pháp ủng hộ 20 triệu đồng, nhà báo Lê Nam Tư - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Báo Nhân dân khu vực miền Nam ủng hộ 10 triệu đồng, CLB Herbalife Golf Club góp 10 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Thống - Tổng quản lý sân Golf Long Thành ủng hộ 5 triệu đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cùng ông Đào Quốc Hưng - Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam phường Phước Tân. Ảnh: Dương Triều.

Doanh nhân Vũ Phương Mai - Chủ tịch Ladies Golf & Beauty Club ủng hộ 5 triệu đồng, CLB Golf 1983 ủng hộ 5 triệu đồng, doanh nhân Vũ Hồng Oai ủng hộ 5 triệu đồng, người đạt giải Best Gross là golfer Lưu Ngọc Sáng cũng chung tay quyên góp 10 triệu đồng…

“Tất số tiền đóng góp, tấm lòng quý báu của quý doanh nhân, nhà hảo tâm sẽ được sử dụng đúng mục đích như Ban Tổ chức Tiền Phong Golf Champion - Non sông một dải lần 2 năm 2026 đề ra”, ông Lý Thành Tâm, Uỷ viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực BTC cho biết.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng ông Đỗ Đông Nguyên - thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) trao bảng tượng trưng cho UBMTTQ Việt Nam xã Sông Ray. Ảnh: Dương Triều.

Ngay tại đêm bế mạc, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” đã được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Ban tổ chức giải đã trao tặng 100 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các cựu chiến binh gặp hoàn cảnh khó khăn tại phường Tam Phước, (TP. Đồng Nai).

Thông qua cầu nối Báo Tiền Phong, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã trao tặng 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho một gia đình bộ đội xuất ngũ người dân tộc Châuro tại xã Sông Ray, (TP. Đồng Nai).

Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban biên tập, Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, Phó Trưởng ban thường trực Giải trao bảng tượng trưng cho Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước. Ảnh: Dương Triều.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cũng đã phối hợp với Báo Tiền Phong trao tặng 200 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà tại phường Phước Tân (TP. Đồng Nai) cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân.

Phát biểu bế mạc giải đấu, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải - chia sẻ rằng, dù những chiếc cúp đã tìm thấy chủ nhân, nhưng phần thưởng lớn nhất đối với Ban tổ chức chính là sự đồng hành của hơn 250 golfer và các nhà hảo tâm.

“Sự hiện diện của họ là minh chứng rõ nét nhất cho sức lan tỏa của lòng nhân ái. Giải đấu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện thể thao thông thường, trở thành nơi gặp gỡ của những tấm lòng vàng, cùng chung tay tri ân thế hệ cha anh đi trước và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nói.