Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Giúp đội nhà dự World Cup, cựu sao MU được xuất hiện trên... tiền

Đặng Lai

TPO - Khoảnh khắc làm bàn của tiền vệ Scott McTominay đã được Ngân hàng Scotland vinh danh bằng cách in lên tờ tiền giấy. Đây không chỉ là phần thưởng cá nhân của cựu sao MU mà còn là sự ghi nhận cho một cột mốc trọng đại của thể thao Scotland.

scott-mctominay-scotland.jpg
McTominay trong khoảnh khắc tạo siêu phẩm

Cụ thể, Ngân hàng quốc gia Scotland (Bank of Scotland) vừa tung ra phiên bản giới hạn của tờ tiền mệnh giá 20 bảng. Điểm nhấn trung tâm của tờ tiền là hình ảnh lấy cảm hứng từ cú tung người móc bóng tuyệt đẹp của McTominay vào lưới đội tuyển Đan Mạch hồi tháng 11/2025.

Siêu phẩm mở tỷ số này đã châm ngòi cho chiến thắng cảm xúc 4-2 tại sân Hampden Park, qua đó chính thức giúp đội tuyển Scotland đoạt vé dự World Cup 2026 và chấm dứt cơn khát mòn mỏi suốt 28 năm kể từ năm 1998.

Độ hiếm của tờ tiền này nằm ở chỗ chỉ có đúng 100 bản được in ấn. Trong đó, 50 tờ sẽ được trao tay qua các cuộc đấu giá, sự kiện rút thăm trúng thưởng. Một phần doanh thu thu về sẽ được quyên góp cho một tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư ở Scotland.

Chia sẻ về vinh dự, ngôi sao đang khoác áo Napoli bày tỏ niềm tự hào khi khoảnh khắc của mình không chỉ thuộc về toàn thể người hâm mộ mà còn tạo ra giá trị nhân văn, đóng góp cho cộng đồng.

4ddd19a0-5811-11f1-8b8c-6d33e1d5abb6.jpg
McTominay và tờ tiền hiếm có

Việc một cầu thủ xuất hiện trên tiền là cực kỳ hiếm, nhưng McTominay không phải là người đầu tiên. Trước anh, lịch sử từng chứng kiến hai huyền thoại túc cầu được vinh danh theo cách tương tự:

Thứ nhất là cố huyền thoại George Best. Vào tháng 11/2006, ngân hàng Ulster (Bắc Ireland) đã phát hành một triệu tờ tiền kỷ niệm mệnh giá 5 bảng Anh có in chân dung George Best nhằm tưởng niệm một năm ngày mất của cựu danh thủ MU và đội tuyển Anh.

Thứ hai là Lev Yashin. Với mục tiêu chào mừng kỳ World Cup 2018 được tổ chức tại quê nhà, Ngân hàng Trung ương Nga đã phát hành tờ polymer lưu niệm mệnh giá 100 rúp. Mặt trước của tờ tiền khắc họa chân dung thủ môn huyền thoại Lev Yashin đang bay người cản phá trái bóng một cách dũng mãnh.

Đặng Lai
#Scotland #McTominay #tiền giấy #World Cup 2026 #WC #tin tức WC #WC 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe