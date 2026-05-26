Đường đến World Cup 2026 của Mexico: Khẳng định vị thế

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Mexico: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Với tư cách là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà, Mexico không chỉ mang đến ngày hội này những vũ điệu rực lửa trên khán đài mà còn cả một khát vọng khẳng định vị thế đầy kiêu hãnh trên thảm cỏ xanh.

Tiêu chí Thông tin chi tiết Vị trí trên BXH FIFA 15 Liên đoàn trực thuộc CONCACAF HLV trưởng Javier Aguirre Đội trưởng Edson Álvarez Số lần dự World Cup 18 lần (tính cả World Cup 2026) Thành tích tốt nhất Tứ kết (1970, 1986) Thành tích World Cup gần nhất Vòng bảng (2022) Cách giành vé dự VCK Đặc cách vào thẳng (đồng chủ nhà) Ngôi sao đáng chú ý Santiago Giménez, Edson Álvarez, Raúl Jiménez Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026 Tứ kết

Do là một trong ba nước chủ nhà đăng cai vòng chung kết World Cup 2026 (cùng với Mỹ và Canada), đội tuyển Mexico được đặc cách vào thẳng mà không phải trải qua các trận đấu vòng loại khốc liệt tại khu vực CONCACAF. Dù không chịu áp lực điểm số từ vòng loại, nhưng tuyển Mexico vẫn chịu sức ép lớn từ NHM sau chuỗi trận tệ hại.

Sau cú sốc bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2022 họ tiếp tục chuỗi phong độ bết bát. Đó là lý do vào tháng 7/2024, Liên đoàn Bóng đá Mexico quyết định bổ nhiệm Javier Aguirre dẫn dắt đội tuyển. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp Aguirre nhận ghế nóng ở đội tuyển. Sát cánh cùng ông là trợ lý huyền thoại Rafael Márquez - người cũng đã được quy hoạch để tiếp quản chiếc ghế nóng sau khi chiến dịch năm 2026 khép lại.

Sự xuất hiện của bộ đôi Aguirre - Márquez ngay lập tức thiết lập lại tính kỷ luật thép và thổi bùng ngọn lửa tinh thần chiến đấu vốn đã nguội lạnh của Mexico. Thành quả ngọt ngào nhanh chóng đến trong năm 2025 khi họ xuất sắc giành cúp vô địch: CONCACAF Nations League và CONCACAF Gold Cup.

Để chuẩn bị cho vòng bảng World Cup, Mexico liên tục cọ xát thông qua các chuyến du đấu quốc tế chất lượng cao, chạm trán với các đối thủ sừng sỏ từ châu Âu và Nam Mỹ (điển hình như trận hòa kiên cường 0-0 trước Bồ Đào Nha), giúp các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh và làm quen với áp lực đỉnh cao.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Javier Aguirre, lối chơi của Mexico mang đậm tính thực dụng, đề cao sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự nhưng không hề mất đi sự linh hoạt đặc trưng của bóng đá Mỹ Latinh. Hệ thống chiến thuật của El Tri thường xuyên vận hành trơn tru giữa hai sơ đồ chủ đạo là 4-3-3 và 4-2-3-1 nhằm ưu tiên sự cân bằng tối đa và khả năng kiểm soát không gian.

Thay vì lối đá ban bật ngắn rườm rà trước đây, Mexico thời điểm hiện tại triển khai bóng trực diện và tốc độ hơn rất nhiều. Bóng được luân chuyển cực nhanh từ cặp trung vệ ra hai biên hoặc thông qua tiền vệ mỏ neo nhằm kéo dãn tối đa đội hình đối phương và mở ra các khoảng trống lộ liễu.

Vũ khí nguy hiểm nhất trong triết lý của Aguirre chính là tốc độ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Ngay khi đoạt lại bóng bên phần sân nhà, các tiền vệ lập tức thực hiện các đường chuyền dài chuẩn xác hoặc tỉa bóng nhanh ra nách biên cho các cầu thủ chạy cánh dâng cao tăng tốc tận dụng khoảng trống.

Ở hai hành lang cánh, các cầu thủ biên đóng vai trò then chốt khi liên tục thực hiện các pha đi bóng cắt vào trong để dứt điểm hoặc thực hiện các đường căng ngang tầm thấp cực kỳ khó chịu vào vòng cấm. Sự cơ động này được bổ trợ đắc lực bởi một trục tiền vệ trung tâm thép, nơi Edson Álvarez cùng các máy quét năng nổ như Erik Lira hay Luis Romo chịu trách nhiệm áp sát, bẻ gãy các đợt lên bóng của đối phương ngay từ giữa sân.

Tất cả những yếu tố đó tổng hòa lại thành bài đánh chủ lực của Mexico: những tình huống chồng biên tốc độ cao kết hợp nhịp nhàng với việc nhồi bóng bổng vào trung lộ để tận dụng tối đa khả năng tì đè và không chiến sắc bén của các trung phong cắm phía trong.

Santiago Giménez: Chân sút 25 tuổi hiện đang khoác áo AC Milan tại Serie A là niềm hy vọng số một trên hàng công. Sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng độc lập tác chiến và bản năng săn bàn nhạy bén trong vòng cấm, Giménez được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán đầu ra bàn thắng của đội bóng áo xanh.

Gimenez và Jimenez sẽ là song sát trên hàng công của Mexico

Raul Jimenez: Không thể không nhắc đến sự hồi sinh kinh điển của lão tướng đang chơi cho Fulham. Trong năm 2025, anh chính là người ghi tới 9 bàn thắng cho đội tuyển, tỏa sáng rực rỡ ở cả bán kết và chung kết các giải đấu khu vực, mang lại kinh nghiệm trận mạc vô giá cho các đàn em.

Bản lĩnh từ băng ghế chỉ đạo: HLV Javier Aguirre là một "cáo già" thực thụ tại đấu trường World Cup (từng dẫn dắt Mexico vượt qua vòng bảng các kỳ 2002 và 2010), kết hợp với tầm ảnh hưởng của trợ lý Rafael Márquez giúp phòng thay đồ luôn duy trì sự đoàn kết tối đa.

Điểm rơi phong độ lý tưởng: Việc liên tiếp vô địch Nations League và Gold Cup trong năm 2025 giúp các cầu thủ sở hữu sự tự tin cao độ trước khi bước vào giải đấu lớn.

Sự chênh lệch trình độ đội hình: Ngoài một vài ngôi sao đang khẳng định tên tuổi tại châu Âu, phần lớn bộ khung còn lại của Mexico vẫn đang chơi bóng tại giải nội địa, vốn có nhịp độ và đẳng cấp thấp hơn so với môi trường World Cup.

Sự tập trung của hàng thủ: Dù đã cải thiện dưới thời Aguirre, hệ thống phòng ngự của Mexico đôi khi vẫn bộc lộ khoảng trống nguy hiểm khi phải đối đầu với các tiền đạo sở hữu tốc độ và kỹ thuật cá nhân hàng đầu thế giới.

Áp lực tâm lý từ sự kỳ vọng: Việc đá trên sân nhà là con dao hai lưỡi. Sức ép từ hàng triệu người hâm mộ quê nhà có thể biến thành gánh nặng tâm lý đè nặng lên đôi chân các tuyển thủ nếu họ không có kết quả tốt ở trận ra quân. Chưa kể Mexico còn đối diện với rạn nứt nội bộ khi nhiều ngôi sao giải quốc nội không hài lòng với sự đối đãi mà họ nhận được từ Liên đoàn. Họ cho rằng mình bị phân biệt đối xử trong quá trình chuẩn bị cho World Cup.

Lịch thi đấu vòng bảng của Mexico (Bảng A)

11/06/2026: Mexico vs Nam Phi (Sân vận động Mexico City)

18/06/2026: Mexico vs Hàn Quốc (Sân vận động Guadalajara)

24/06/2026: Cộng hòa Séc vs Mexico (Sân vận động Mexico City)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Nằm ở bảng A cùng với Nam Phi, Hàn Quốc và Cộng hòa Séc, Mexico được đánh giá sở hữu lịch thi đấu khá thuận lợi. Họ đã tránh được các "ông kẹ" sừng sỏ thuộc nhóm hạt giống số 1 nhờ ưu thế chủ nhà. Cả ba đối thủ trong bảng đều là những tập thể kỷ luật và khó chịu, song xét về cả chất lượng nhân sự lẫn lợi thế sân bãi, tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out nằm hoàn toàn trong tầm tay của thầy trò HLV Javier Aguirre.

Mục tiêu thực tế và cũng là khát vọng lớn nhất của bóng đá Mexico tại giải đấu năm nay là phá vỡ lời nguyền tứ kết vốn đã ám ảnh họ suốt nhiều thập kỷ qua. Mexico chính là đội duy nhất đã có tới 18 lần dự VCK nhưng chưa một lần vào tới bán kết. Lần này liệu họ có thành công?