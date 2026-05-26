Thể thao

Jung Jiwon bứt tốc, Hoàng Anh tỏa sáng tại vòng mở màn AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026

Trọng Đạt

Vòng đấu đầu tiên của AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026 diễn ra đầy hấp dẫn tại Royal Long An Golf & Country Club với màn trình diễn ấn tượng của nhiều golfer trẻ. Jung Jiwon tạm dẫn đầu bảng nam với điểm -7, trong khi Nguyễn Vũ Hoàng Anh trở thành điểm nhấn của chủ nhà Việt Nam khi vươn lên dẫn đầu bảng nữ.

VĐV Jung Jiwon.

Ngày 25/5, vòng đấu mở màn của AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026 chính thức diễn ra tại Royal Long An Golf & Country Club, mở ra hành trình tranh tài sôi động của những tài năng golf trẻ đến từ nhiều quốc gia.

Tại bảng nam, Jung Jiwon (Hàn Quốc) khẳng định đẳng cấp bằng màn trình diễn ổn định và đầy bản lĩnh. Khép lại ngày thi đấu với tổng điểm -7, golfer người Hàn Quốc cho thấy khả năng kiểm soát cuộc chơi hiệu quả nhờ những cú phát bóng chuẩn xác cùng lối đánh chắc chắn trong điều kiện sân đấu nhiều thử thách.

Dù chịu áp lực lớn từ nhóm bám đuổi ở giai đoạn cuối, Jung Jiwon vẫn duy trì sự điềm tĩnh với chuỗi điểm par liên tiếp từ hố 14 đến hố 17, qua đó tạm thời giữ vị trí dẫn đầu sau vòng mở màn.

VĐV Nguyễn Vũ Hoàng Anh.

Ở bảng nữ, đại diện chủ nhà Việt Nam Nguyễn Vũ Hoàng Anh vươn lên dẫn đầu với tổng điểm -2. Cô ghi dấu ấn bằng những cú birdie quan trọng tại các hố par-5, đồng thời thể hiện sự tự tin trong các quyết định chiến thuật khi thi đấu trên sân nhà. Sự tập trung và ổn định giúp Hoàng Anh tạo lợi thế đáng kể sau ngày thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, Trần Thế Bảo cũng có màn thể hiện ấn tượng ở bảng nam. Golfer Việt Nam từng vươn lên dẫn đầu khi đạt điểm -3 sau 6 hố đầu tiên, nổi bật với chuỗi ba birdie tại các hố 12, 13 và 15.

Kết thúc vòng 1, Thế Bảo tạm đứng đồng hạng nhì (T2) trên bảng xếp hạng. Anh ghi được 6 birdie và chỉ mắc duy nhất 1 bogey, qua đó cho thấy phong độ ổn định cùng khả năng duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng ngay từ vòng đấu mở màn.

