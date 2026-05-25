Việt Nam nhất toàn đoàn Giải vô địch Judo Đông Nam Á 2026

Sau gần 1 tuần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải vô địch Judo Đông Nam Á năm 2026 được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh đã thành công tốt đẹp. Các võ sĩ của đội tuyển judo Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn.

Giải vô địch Judo Đông Nam Á năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 24/5 quy tụ gần 370 vận động viên và huấn luyện viên của 7 quốc gia Đông Nam Á gồm: Philippines, Lào, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia và đội chủ nhà Việt Nam. Tại giải các vận động viên thi đấu các nội dung quyền (kata), 5 nội dung tuyển và 5 nội dung trẻ, 16 nội dung đối kháng trẻ và 16 nội dung đối kháng tuyển.

Trong thi đấu đối kháng của dành cho hệ vô địch, võ sĩ judo Việt Nam đã giành được các tấm HCV ở nội dung 44kg nữ (Thủy Thị Phương Ngân), 48kg nữ (Tô Thị Trang), 52kg nữ (Nguyễn Thị Tuyết Hân), 57kg nữ (Nguyễn Thị Hương), 63kg nữ (Nguyễn Thị Thanh Thủy), 70kg nữ (Lê Huỳnh Tường Vi), 78kg nữ (Lương Như Quỳnh), trên 78kg nữ (Dương Thanh Thanh); 55kg nam (Nguyễn Hoàng Thành), 60kg nam (Lê Nguyễn Hùng Cường), 66kg nam (Chu Đức Đạt), 73kg nam (Lê Hải Bá), 90kg nam (Lê Anh Tài), 100kg nam (Trần Thanh Hiền).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam trao giải cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: BTC

Với các nội dung đối kháng dành cho hệ trẻ, đội judo Việt Nam đã có 12 ngôi vô địch từ kết quả của võ sĩ Nguyễn Thị Tú Trinh, Tạ Yến Như, Phạm Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Đoan, Lương Như Quỳnh, Trần Hạnh Trang, Trần Phạm Thanh Phát, Lê Lâm Gia Huy, Nguyễn Thanh Hoàn, Phan Ngọc Dũng, Dương Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Phi Long.

Kết thúc giải đấu, Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn với 33 HCV, 35 HCB, 51 HCĐ ( trong đó ở Nội dung quyền trẻ: 3 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ; Nội dung quyền tuyển: 4 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ; Nội dung đối kháng trẻ: 12 HCV, 12 HCB, 19 HCĐ; Nội dung đối kháng tuyển: 14 HCV, 14 HCB, 18 HCĐ). Xếp sau đội Việt Nam là Indonesia với tổng thành tích 4 HCV, 2 HCB, 10 HCĐ. Đội judo Thái Lan đứng hạng ba với kết quả 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ.

Giải vô địch Judo Đông Nam Á là sự kiện thể thao quan trọng của khu vực, tạo cơ hội để các quốc gia giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Thông qua giải, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và phát triển môn Judo tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.