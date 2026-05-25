Bruno Fernandes đi vào lịch sử Premier League

Hương Ly

TPO - Bruno chính thức vượt qua Thierry Henry và Kevin De Bruyne để là cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải ở Premier League.

706144550-1584950029658187-5018077723416984074-n-301.jpg
MU đi vào lịch sử giải đấu.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện quả tạt cho Patrick Dorgu ghi bàn vào lưới Brighton ở vòng cuối Premier League 2025/26. Đây là đường kiến tạo thứ 21 của Bruno, qua đó giúp anh vượt Henry và De Bruyne để lập kỷ lục mới. Anh đóng góp thêm một bàn thắng, giúp MU khép lại mùa giải với chiến thắng tưng bừng 3-0.

Trước đó, Bruno được Premier League vinh danh là cầu thủ hay nhất mùa 2025/26. Tiền vệ sinh năm 1993 cũng được đồng đội bình chọn cho giải thưởng xuất sắc nhất tại MU mùa này. Bruno đã vượt qua một loạt cái tên sừng sỏ, đặc biệt là Declan Rice và David Raya để chạm tới đỉnh cao ở khía cạnh cá nhân.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha tạo ra gần 150 cơ hội cho đồng đội ở mùa này, trong đó có tới 76 tình huống là thời cơ có tỷ lệ chuyển hóa thành bàn rất cao. Nếu các chân sút MU dứt điểm sắc bén hơn, số lần kiến tạo của Bruno không dừng lại ở con số 21. Từ đây, quy đổi ra thống kê Bruno có 3,8 key pass/trận, một con số rất ít cầu thủ đạt được trong một mùa giải.

Thủ quân MU đóng góp thêm 9 bàn thắng ở Premier League 2025/26. Không cầu thủ nào ở Premier League mùa này tham gia vào bàn thắng nhiều như Bruno. Thành tích của tiền vệ sinh năm 1994 càng ấn tượng khi anh có nửa mùa giải bị Ruben Amorim bố trí chơi lùi sâu ở hàng tiền vệ.

Một năm trước, MU đã có ý định bán Bruno. Một số đội bóng tại Saudi Pro League muốn chiêu mộ thủ quân của Quỷ đỏ với mức giá từ 75-100 triệu euro. MU nửa muốn bán, nửa muốn giữ, do đó trao quyền quyết định về việc đi hay ở cho Bruno. Sau cùng, tuyển thủ Bồ Đào Nha quyết định ở lại để hoàn thành giấc mơ dang dở tại sân Old Trafford.

Sau mùa giải 2025/26, MU sẽ quên ý định bán đứt Bruno. Khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV chính thức, khả năng Bruno ở lại, tiếp tục làm đội trưởng MU càng cao.

