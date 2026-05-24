Còi vàng Hoàng Ngọc Hà điều khiển trận chung kết giải bóng đá công nhân 2026

P.V

TPO - Chiều 24/5, tại chung kết vòng loại phía Bắc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026, Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam đánh bại Công đoàn Quảng Ninh 4-0 để đăng quang.

Xuyên suốt 60 phút thi đấu chính thức, đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hoàn toàn làm chủ cục diện trên sân, thể hiện một lối chơi gắn kết, tự tin và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ.

Cầu thủ nổi bật nhất bên phía Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là Anh Tuấn với một cú đúp vào lưới thủ môn Công đoàn Quảng Ninh. Hai bàn thắng còn lại lần lượt do công Anh Sơn và Phú Nguyên ghi.

Chiến thắng này giúp Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam lên ngôi vô địch vòng loại phía Bắc Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2026 một cách xứng đáng. Trước đó, giải đã diễn ra với nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn. BTC giải phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bố trí trọng tài chuyên nghiệp FIFA điều hành các trận đấu quan trọng. Trận chung kết do trọng tài FIFA, Còi vàng Hoàng Ngọc Hà bắt chính.

Nhà báo Dương Đức Đà Trang - Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, phát biểu: "Theo thống kê của ban Tổ chức, chỉ sau 4 ngày thi đấu, giải đã ghi nhận hơn 5 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều trận đấu, khoảnh khắc đẹp của giải được cộng đồng yêu bóng đá chia sẻ rộng rãi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước".

#Giải bóng đá công nhân 2026 #trọng tài FIFA #VFF

