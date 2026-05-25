Cựu sao Bayern ghi bàn, Tottenham trụ hạng vòng cuối

TPO - Với bàn thắng duy nhất của Palhinha, Tottenham đã hạ Everton 1-0. Kết quả này giúp Tottenham chính thức trụ lại Ngoại hạng Anh, tiễn West Ham xuống hạng dưới.

Bước vào vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh với áp lực phải giành điểm để tự quyết tấm vé trụ hạng, Tottenham đã nhập cuộc đầy chủ động và cống hiến một hiệp thi đấu áp đảo hoàn toàn trước Everton. Ngay ở phút thứ 6, từ pha bóng thiếu ăn ý giữa thủ thành Jordan Pickford và một hậu vệ khách đã tạo điều kiện cho Conor Gallagher tung cú sút cực mạnh.

Đáng tiếc cho Tottenham khi bóng đi chệch khung thành. Sau tình huống thoát hiểm này, áp lực tiếp tục được đội chủ nhà duy trì. Phút 14, Joao Palhinha dứt điểm hụt chân trong tư thế thoáng, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trong gang tấc.



Cứ như thế, các pha dứt điểm tới tấp được Tottenham thực hiện nhưng sự nóng vội khiến các cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc. Tới phút 40, họ đã tung ra tới 14 pha hãm thành nhưng tất cả đều không chính xác.

Palhinha ăn mừng bàn thắng mở điểm

Sự kiên trì của Tottenham rút cuộc cũng được đền đáp ở phút 43. Từ một quả phạt góc, Joao Palhinha chạy chỗ thông minh đón bóng ở cột xa và thực hiện pha đánh đầu đưa bóng dội cột dọc bật ra. Ngay lập tức, anh lao vào đá bồi quyết đoán đem về bàn mở tỷ số cho Tottenham.

Bàn thắng vô cùng quý giá của Palhinha ở cuối hiệp 1 không chỉ cụ thể hóa ưu thế của Tottenham mà còn giúp họ mở toang cánh cửa trụ hạng tại giải đấu hấp dẫn nhất nước Anh. Sang hiệp 2, Tottenham chủ động lùi đội hình xuống thấp, nhường khu trung tuyến cho Everton. Đó là lý do CLB khách kiểm soát tới 64% thời lượng bóng lăn.

Nhưng mỗi pha lên bóng, Everton đều gặp khó trước hàng thủ số đông bên phía Tottenham. Thực ra Everton cũng đã hết động lực nên thắng thua với họ không còn quá quan trọng. Tiết tấu hiệp 2 diễn ra chậm. Trong trận đấu cùng giờ, phút 67 West Ham đã mở điểm trước Leeds. Liên tiếp các phút 78 và 89, West Ham ghi thêm 2 bàn nữa để khép lại trận đấu bằng tỷ số 3-0.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ là vô nghĩa vì Tottenham đã bảo toàn được tỷ số 1-0. Sau khi 45 phút hiệp 2 khép lại với mỗi đội chỉ có thêm 1 pha dứt điểm trúng đích, trận đấu đã kết thúc. Tottenham thắng tối thiểu và chính thức trụ hạng, trong khi West Ham cùng Burnley và Wolves xuống Championship mùa tới.

