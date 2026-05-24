ASEAN Cup 2026: Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh có thể mất vị trí?

TPO - Trung phong số 1 đội tuyển Việt Nam một thời có thể nằm ngoài kế hoạch của HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026 nếu không thực sự cải thiện được phong độ.

Tiến Linh từng là trung phong số 1 đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo

Chấn thương khiến phong độ của Nguyễn Tiến Linh sa sút, đặc biệt ở mùa giải vừa qua trong màu áo Công an TPHCM. Sau 24 vòng đấu, cựu tiền đạo Bình Dương mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn.

Con số này chỉ ngang bằng Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) hay tiền đạo trẻ U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ (Đông Á Thanh Hoá). Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc đang nổi lên với phong độ chói sáng cùng Công an Hà Nội.

Tiền đạo gốc Nghệ trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp ghi bàn, nâng số pha lập công ở LPBank V.League 2025/26 lên con số 10. Thành tích của Đình Bắc chỉ kém người dẫn đầu danh sách ghi bàn là Alan (Công an Hà Nội, 15 bàn) và Lucas (Thể Công Viettel, 11 bàn) và cao nhất trong số các chân sút nội.

Đình Bắc trẻ, phong độ cao và đang giàu khát khao thể hiện

Tương tự, Phạm Tuấn Hải cũng mới có 4 bàn thắng sau 24 vòng đấu cho CLB Hà Nội. Anh không còn nhạy bén như trước và thường trở nên "kém duyên" hơn trước khung thành đối phương.

Với quan điểm cầm quân luôn trao cơ hội cho những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất của HLV Kim Sang-sik, Tiến Linh có thể đối diện nguy cơ không được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc không xây dựng đội bóng tập trung hẳn vào một vài cầu thủ mà thay vào đó đề cao tính tập thể. Điều này khiến cho không cầu thủ nào đảm bảo được vị trí nếu chơi dưới sức.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam hiện nay đang có khá nhiều cầu thủ chất lượng trên hàng tấn công. Bên cạnh sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm lựa chọn khi mới đây Geovane Magno hoàn tất thủ tục nhập tịch. Hàng công đội tuyển Việt Nam đang trở nên chật chội hơn.

Cơ hội của Tiến Linh có thể đến ở đợt tập huấn tại Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam, dự kiến vào tháng 7 tới. Đây là dịp để các cầu thủ ghi điểm với HLV Kim Sang-sik trước thời điểm đội tuyển Việt Nam chốt danh sách dự ASEAN Cup 2026.