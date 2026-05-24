Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

ASEAN Cup 2026: Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh có thể mất vị trí?

Tiểu Yến

TPO - Trung phong số 1 đội tuyển Việt Nam một thời có thể nằm ngoài kế hoạch của HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026 nếu không thực sự cải thiện được phong độ.

anh-chup-man-hinh-2026-05-24-luc-181118.png
Tiến Linh từng là trung phong số 1 đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo

Chấn thương khiến phong độ của Nguyễn Tiến Linh sa sút, đặc biệt ở mùa giải vừa qua trong màu áo Công an TPHCM. Sau 24 vòng đấu, cựu tiền đạo Bình Dương mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn.

Con số này chỉ ngang bằng Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) hay tiền đạo trẻ U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ (Đông Á Thanh Hoá). Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc đang nổi lên với phong độ chói sáng cùng Công an Hà Nội.

Tiền đạo gốc Nghệ trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp ghi bàn, nâng số pha lập công ở LPBank V.League 2025/26 lên con số 10. Thành tích của Đình Bắc chỉ kém người dẫn đầu danh sách ghi bàn là Alan (Công an Hà Nội, 15 bàn) và Lucas (Thể Công Viettel, 11 bàn) và cao nhất trong số các chân sút nội.

anh-chup-man-hinh-2026-05-24-luc-181547.png
Đình Bắc trẻ, phong độ cao và đang giàu khát khao thể hiện

Tương tự, Phạm Tuấn Hải cũng mới có 4 bàn thắng sau 24 vòng đấu cho CLB Hà Nội. Anh không còn nhạy bén như trước và thường trở nên "kém duyên" hơn trước khung thành đối phương.

Với quan điểm cầm quân luôn trao cơ hội cho những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất của HLV Kim Sang-sik, Tiến Linh có thể đối diện nguy cơ không được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc không xây dựng đội bóng tập trung hẳn vào một vài cầu thủ mà thay vào đó đề cao tính tập thể. Điều này khiến cho không cầu thủ nào đảm bảo được vị trí nếu chơi dưới sức.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam hiện nay đang có khá nhiều cầu thủ chất lượng trên hàng tấn công. Bên cạnh sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm lựa chọn khi mới đây Geovane Magno hoàn tất thủ tục nhập tịch. Hàng công đội tuyển Việt Nam đang trở nên chật chội hơn.

Cơ hội của Tiến Linh có thể đến ở đợt tập huấn tại Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam, dự kiến vào tháng 7 tới. Đây là dịp để các cầu thủ ghi điểm với HLV Kim Sang-sik trước thời điểm đội tuyển Việt Nam chốt danh sách dự ASEAN Cup 2026.

Tiểu Yến
#Đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Đình Bắc #ASEAN Cup 2026 #Nguyễn Tiến Linh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe