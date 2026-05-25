Chelsea thua xấu mặt, mất vé dự Cúp châu Âu vào tay đội mới lên hạng

TPO - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh đã chứng kiến một cú sốc lớn khi Chelsea chính thức đánh mất cơ hội giành vé tham dự cúp châu Âu mùa tới sau thất bại cay đắng 1-2 trước Sunderland.

Trước trận đấu, Chelsea tạm xếp ở vị trí thứ 8. Họ tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng để bảo toàn suất dự đấu trường châu lục. Tuy nhiên, Sunderland - đội bóng vừa mới thăng hạng Ngoại hạng Anh - cũng theo đuổi tấm vé châu Âu. Động lực lớn cùng lợi thế sân nhà đã thôi thúc Mèo đen chiến đấu với hơn 100% khả năng.

Sunderland nhập cuộc với tinh thần kiên cường. Phút thứ 25, từ một đợt hãm thành sắc nét, Trai Hume tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc dưới khung thành, mở tỷ số cho Mèo đen và đẩy Chelsea vào thế bám đuổi.

Lúc này, Brighton (đội cũng đua tranh vị trí thứ 7 như Chelsea) đang bị MU dẫn bàn. Kết quả này mang tới chút thuận lợi cho Chelsea vì chỉ cần hòa là họ có vé dự cúp châu Âu. Nhưng thay vì gỡ hòa, The Blues lại nhận thêm bàn thua. Phút 50, hậu vệ Malo Gusto lóng ngóng đốt lưới nhà, nhân đôi cách biệt thành 2-0 cho Sunderland.

Rơi vào thế chân tường, Chelsea dồn toàn lực lên tấn công để tìm kiếm hy vọng. Phút 56, ngôi sao số một của họ là Cole Palmer đã tỏa sáng đúng lúc bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại ngọn lửa chiến đấu cho đội bóng thành London.

Gusto phản lưới góp phần khiến Chelsea thua trận

Lúc này, Chelsea cần 1 bàn nữa để chạm tay vào tấm vé châu lục. Thế nhưng, khi tinh thần của họ vừa mới được vực dậy thì Wesley Fofana lại làm hại đội nhà. Trung vệ này vào bóng quyết liệt không cần thiết, phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Tấm thẻ đỏ gián tiếp đẩy Chelsea vào tình cảnh thiếu người. Việc chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân khiến mọi nỗ lực lội ngược dòng của họ hoàn toàn phá sản trong khoảng thời gian còn lại. Palmer trở nên lẻ loi ở tuyến trên, Joao Pedro "đói bóng" trong khi Enzo liên tục bị vây hãm nên không thể triển khai các pha tấn công. Thế trận bế tắc đến nỗi trong 10 phút bù giờ, The Blues không tung ra nổi pha dứt điểm nào đáng chú ý. Họ chấp nhận rời sân với thất bại 1-2.

Trận thua đẩy Chelsea rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, chính thức mất vé châu Âu vào tay Sunderland. Chiến thắng lịch sử này kết hợp với kết quả có lợi từ các trận đấu khác đã giúp Mèo hiên ngang giành tấm vé tham dự Europa League, có màn tái xuất châu lục sau hơn nửa thế kỷ.