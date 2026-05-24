Thua SLNA trên sân nhà, Becamex TPHCM đối diện nguy cơ xuống hạng

Đặng Lai

TPO - Thất bại cay đắng 0-1 ngay trên sân nhà trước SLNA đã đẩy Becamex TPHCM vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Họ đã bị kéo sâu vào cuộc đua trụ hạng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng.

becamex-2.jpg
ảnh: Becamex TPHCM

Trước khi trận đấu diễn ra, Becamex TPHCM hiểu rằng một chiến thắng trên sân nhà Bình Dương sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với nhóm "cầm đèn đỏ", đặc biệt khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như PVF-CAND hay CLB Đà Nẵng liên tục tạo ra bất ngờ, giành điểm ở các trận đấu trước đó.

Nhưng trước khi nghĩ đến nhiệm vụ ghi bàn, Becamex TPHCM chọn cách nhập cuộc cẩn trọng với ưu tiên giữ sạch lưới. Do đó, trận đấu diễn ra căng thẳng và chặt chẽ ngay từ những phút đầu. Hiệp 1 diễn ra với không nhiều pha bóng đáng chú ý, cả 2 chỉ có đúng 1 pha dứt điểm trúng đích. Vì thế, không bất ngờ khi 45 phút đầu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, bước ngoặt đến ở phút 51 khi Văn Lương bên phía SLNA bất ngờ lập công, mở tỷ số cho đội khách. Olaha là người tạt bóng và bên trong, tiền vệ trẻ của SLNA đánh đầu dũng mãnh ghi bàn.

becamex-1.jpg
Việt Cường bỏ lỡ quả phạt đền trong trận

Nhận bàn thua đau, Becamex TPHCM buộc phải dốc toàn lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Chỉ vài phút sau, cơ hội vàng đã đến khi đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trần Việt Cường lại thực hiện không thành công, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa mười mươi.

Không những không thể ghi bàn, chủ nhà còn nhận thẻ đỏ với tình huống vào bóng nguy hiểm của Hồ Tấn Tài vào phút 87. Những tình huống này càng khiến tâm lý của các cầu thủ Becamex TPHCM càng trở nên đè nặng.

Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, dù rất nỗ lực dồn ép nhưng các chân sút áo tím đều không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Cao Văn Bình bên phía SLNA. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về SLNA.

Trận thua tai hại này khiến Becamex TPHCM giữ nguyên 21 điểm và rơi vào vùng "báo động đỏ". Họ chỉ còn hơn đội xếp áp chót CLB Đà Nẵng đúng 1 điểm. Nguy cơ xuống hạng đang bủa vây Becamex TPHCM. Ngược lại, 3 điểm trọn vẹn giúp SLNA bỏ túi 27 điểm, chính thức thở phào khi xem như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm trước 2 vòng đấu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

