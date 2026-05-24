Nhận định Tottenham vs Everton, 22h00 ngày 24/5: Trận chiến sống còn

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Everton, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tottenham đã bứt lên một chút so với West Ham. Giờ là lúc họ phải bảo toàn lợi thế của mình bằng ít nhất một kết quả hòa trước Everton.

Vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh chứng kiến một kịch bản khó tin khi Tottenham Hotspur - một thế lực thường thấy trong nhóm cạnh tranh vé châu Âu - lại phải bước vào trận chiến sinh tử để giành quyền trụ hạng. Tiếp đón Everton trên sân nhà, mục tiêu của thầy trò HLV Roberto De Zerbi không gì khác ngoài ít nhất 1 điểm để chính thức ở lại với giải đấu số một xứ sở sương mù.

Bên kia chiến tuyến, Everton đã chắc suất trụ hạng. Có một chút tiếc nuối cho họ khi đội bóng này từng đứng thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh, nhưng những cú ngã liên tiếp khiến Everton lúc này đã rớt xuống vị trí thứ 11.

Nhìn chung, đây là vị trí không đến nỗi nào với một CLB tầm trung như Everton, nhưng đáng ra họ có thể làm tốt hơn. Trận cuối cùng mùa giải, Everton không còn động lực nào ngoài một kết quả tốt để tri ân CĐV nhà.

Dù đã giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Everton ở lượt đi nhưng phong độ sân nhà mùa này của Tottenham lại vô cùng nghèo nàn. 7 trận sân nhà vừa qua, Tottenham không thắng nổi trận nào, gồm 4 thất bại. Trong cùng giai đoạn, đây là đội bóng đá sân nhà tệ nhất ở Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu tại London đang ủng hộ Gà trống khi họ đã toàn thắng trong cả 4 lần gần nhất tiếp đón Everton, ghi tới 13 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. Trận thảm bại 0-4 của The Toffees vào tháng 8/2024 vẫn là một ký ức buồn đối với đội bóng vùng Merseyside.

Lúc này, Everton đã an phận và không còn mục tiêu tranh chấp. Nó thể hiện qua việc hàng thủ Everton đang bộc lộ rất nhiều khoảng trống khi đã để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong cả 5 trận sân khách gần nhất. Đây sẽ là cơ hội để các mũi nhọn bên phía Tottenham, đội có động lực hơn rõ ràng, tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Niềm hy vọng lớn nhất của Spurs trước trận đấu then chốt này là sự trở lại của tiền đạo Dominic Solanke sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương gân khoeo. Nhưng đây là tin vui duy nhất dành cho Tottenham. HLV De Zerbi vẫn phải đau đầu với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng.

Ben Davies (chấn thương cổ chân) và Mohammed Kudus (đùi) chắc chắn vắng mặt. Nghiêm trọng hơn, hàng loạt trụ cột gặp chấn thương đầu gối bao gồm Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, Xavi Simons và trung vệ Cristian Romero. Đặc biệt, Romero đang tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Spurs khi anh quyết định bay thẳng về quê nhà Argentina thay vì ở lại tiếp sức cho các đồng đội trong phòng thay đồ.

Đội khách cũng chịu những tổn thất không nhỏ khi trung vệ trụ cột Jarrad Branthwaite (gân khoeo) và ngôi sao Jack Grealish (chấn thương chân) đều đã phải nói lời chia tay sớm với mùa giải. Tương lai của Grealish tại Goodison Park vẫn là dấu hỏi lớn khi Everton chưa thể chốt thỏa thuận mua đứt với CLB chủ quản Manchester City.