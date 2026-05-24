Tuyển Iran bất ngờ dời đại bản doanh World Cup 2026 ra khỏi Mỹ

TPO - Đội tuyển Iran đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt trước thềm World Cup 2026. Theo thông báo chính thức từ chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, toàn bộ cơ sở đóng quân của tuyển Iran được chuyển từ bang Arizona (Mỹ) sang thành phố biên giới Tijuana của Mexico.

"Tất cả cơ sở huấn luyện của chúng tôi sẽ chuyển sang Mexico. Mọi sự thay đổi của các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup đều phải được FIFA phê duyệt. May mắn thay, yêu cầu chuyển địa điểm huấn luyện của đội tuyển Iran từ Mỹ sang Mexico đã được chấp thuận”, chủ tịch Mehdi Taj nhấn mạnh.

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột xuất phát từ những lo ngại sâu sắc về vấn đề an ninh và rào cản xung đột Trung Đông. Ban đầu, Iran lên kế hoạch hội quân tại thành phố Tucson, bang Arizona. FIFA và Mỹ cũng lên kế hoạch tỉ mỉ để đảm bảo an ninh cho đội bóng châu Á.

Tuy nhiên, những bất ổn leo thang ở Trung Đông cùng việc Mỹ chưa cấp thị thực cho các cầu thủ lẫn ban huấn luyện tuyển Iran đã đặt đại diện AFC vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong bối cảnh giải đấu sẽ khởi tranh sau chưa đầy 3 tuần, họ chọn dời sang Mexico để an tâm tập luyện.

Việc chọn giải pháp thay thế tại Mexico được xem là bước đi khôn ngoan nhằm tháo gỡ nút thắt pháp lý, giúp các thành viên đội bóng tránh được quy trình kiểm tra nhập cảnh phức tạp trực tiếp vào nước Mỹ. Và nó cũng đảm bảo an toàn tối đa cho phái đoàn Iran trong suốt giải đấu.

Xét về mặt địa lý và hậu cần, thành phố Tijuana mang lại những lợi ích không hề nhỏ cho tuyển Iran. Đại bản doanh mới của họ tại Mexico sở hữu hạ tầng thể thao hiện đại, từ sân tập tiêu chuẩn, phòng hồi phục thể lực cho đến các chế độ ăn uống khép kín.

Đặc biệt, khoảng cách di chuyển từ đây tới sân vận động tại Inglewood (vùng ngoại ô Los Angeles), nơi Iran sẽ đá hai trận đầu, chỉ mất khoảng 55 phút bay. Điều này vừa giúp tối ưu hóa thời gian phục hồi của các cầu thủ, vừa giảm thiểu mệt mỏi do di chuyển đường dài.