Đua trụ hạng V.League: Cần trọng tài ngoại cho 2 đội cuối bảng?

Vĩnh Xuân

TPO - Do tính chất nhạy cảm của cuộc đua trụ hạng, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có thể lên phương án mời trọng tài ngoại ở lượt trận quyết định của LPBank V.League 2025/26 nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng.

Công tác trọng tài nóng lên ở các vòng đấu cuối của LPBank V.League 2025/26

Sau khi Công an Hà Nội chính thức vô địch, sự chú ý hiện dồn vào cuộc đua trụ hạng. Sau vòng 24, PVF-CAND hiện đứng cuối với 18 điểm. Các đội xếp trên lần lượt là SHB Đà Nẵng (20 điểm), Becamex TPHCM (21 điểm) và HAGL (23 điểm).

Về lý thuyết, Đông Á Thanh Hoá (25 điểm) chưa chắc suất trụ hạng. Tuy nhiên trên thực tế, cuộc đua trụ hạng chỉ xoay quanh 4 cái tên kể trên. Trong số này, Becamex TPHCM dù hơn PVF-CAND 3 điểm nhưng lịch thi đấu lại khá bất lợi.

Thể Công Viettel khiếu nại trọng tài sau trận hoà PVF-CAND ở vòng 24

Các mùa giải gần đây, những vòng đấu cuối của V.League luôn nóng và diễn ra đầy kịch tính với những kết quả bất ngờ. Nhiều cặp đấu diễn ra trong sự nghi ngại của giới mộ điệu. Điều này cũng phần nào gây áp lực lên giới cầm còi dù VPF đã áp dụng công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR).

Mới nhất tại vòng 24, CLB Thể Công Viettel đã gửi văn bản khiếu nại VPF và VFF liên quan công tác điều hành của trọng tài trong trận hoà 1-1 với PVF-CAND.

Thông tin từ VPF cho biết tuỳ kết quả vòng 25, BTC có thể xem xét mời trọng tài ngoại điều hành các trận đấu then chốt, quyết định suất trụ hạng ở lượt cuối. Phương án này sẽ đảm bảo sự minh bạch, khách quan, giúp các CLB yên tâm thi đấu đồng thời giảm áp lực cho trọng tài nội.

Trường hợp vị trí trên bảng xếp hạng giữ nguyên sau vòng 25, hai trận đấu cuối của SHB Đà Nẵng và PVF-CAND sẽ vào tầm ngắm.

#Đua trụ hạng V.League #SHB Đà Nẵng #trọng tài #VAR #PVF-CAND #Công an Hà Nội

