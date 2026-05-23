Thể Công Viettel khiếu nại trọng tài lên VFF sau trận hoà PVF-CAND

TPO - Tối 21/5, ngay sau trận đấu với PVF-CAND trong khuôn khổ vòng 24 LPBank V.League 2025/26, Thể Công Viettel đã khiếu nại trọng tài lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và BTC giải.

Tình huống diễn ra phút 20 trận đấu, Hà Văn Việt ngã trong vòng cấm và sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Trần Ngọc Nhớ chỉ tay vào chấm 11m cho PVF-CAND hưởng quả penalty. Hậu vệ Đào Văn Nam bị xác định phạm lỗi từ phía sau.

Alastair đã tận dụng cơ hội ghi bàn đưa PVF-CAND vươn lên dẫn điểm. Phải gần cuối trận đấu, Đinh Xuân Tiến mới có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Sau trận, Thể Công Viettel thông báo đã gửi khiếu nại lên VFF và BTC giải về tình huống trên. Đội bóng của HLV Velizar Popov đề nghị BTC xem lại tình huống thổi phạt đền của trọng tài Nhớ, và trường hợp dẫn đến thẻ vàng của Kyle Colonna.

Trận hoà trước Thể Công Viettel giúp PVF-CAND có vươn lên vị trí thứ 13 với 18 điểm, hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm. Cuộc đua trụ hạng LPBank V.League đang diễn ra với sự cạnh tranh quyết liệt, trong đó PVF-CAND và SHB Đà Nẵng là 2 ứng viên lớn nhất có nguy cơ rớt.

Ở phía trên, HAGL và Becamex TPHCM cũng đang lần lượt có 22 và 21 điểm, chưa chắc chắn trụ hạng.