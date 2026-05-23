Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thể Công Viettel khiếu nại trọng tài lên VFF sau trận hoà PVF-CAND

Vĩnh Xuân

TPO - Tối 21/5, ngay sau trận đấu với PVF-CAND trong khuôn khổ vòng 24 LPBank V.League 2025/26, Thể Công Viettel đã khiếu nại trọng tài lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và BTC giải.

anh-chup-man-hinh-2026-05-23-luc-064954.png
PVF-CAND có 1 điểm quý giá cho cuộc đua trụ hạng V.League nhờ trận hoà 1-1 với Thể Công Viettel

Tình huống diễn ra phút 20 trận đấu, Hà Văn Việt ngã trong vòng cấm và sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Trần Ngọc Nhớ chỉ tay vào chấm 11m cho PVF-CAND hưởng quả penalty. Hậu vệ Đào Văn Nam bị xác định phạm lỗi từ phía sau.

Alastair đã tận dụng cơ hội ghi bàn đưa PVF-CAND vươn lên dẫn điểm. Phải gần cuối trận đấu, Đinh Xuân Tiến mới có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

anh-chup-man-hinh-2026-05-20-luc-192553.png

Sau trận, Thể Công Viettel thông báo đã gửi khiếu nại lên VFF và BTC giải về tình huống trên. Đội bóng của HLV Velizar Popov đề nghị BTC xem lại tình huống thổi phạt đền của trọng tài Nhớ, và trường hợp dẫn đến thẻ vàng của Kyle Colonna.

Trận hoà trước Thể Công Viettel giúp PVF-CAND có vươn lên vị trí thứ 13 với 18 điểm, hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm. Cuộc đua trụ hạng LPBank V.League đang diễn ra với sự cạnh tranh quyết liệt, trong đó PVF-CAND và SHB Đà Nẵng là 2 ứng viên lớn nhất có nguy cơ rớt.

Ở phía trên, HAGL và Becamex TPHCM cũng đang lần lượt có 22 và 21 điểm, chưa chắc chắn trụ hạng.

Vĩnh Xuân
#PVF-CAND #V.League #trọng tài #VAR #Thể Công Viettel #HAGL

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe