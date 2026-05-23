Anh thua Argentina ở 'đại chiến ngầm' tranh giành đại bản doanh cho World Cup 2026

TPO - Dù trái bóng World Cup 2026 chưa chính thức lăn nhưng một cuộc chiến hậu trường khốc liệt đã sớm bùng nổ giữa hai đại kình địch đầy duyên nợ: Anh và Argentina. Tâm điểm của mặt trận vô hình này đổ dồn vào thành phố Kansas (Mỹ), nơi được cả hai ông lớn lựa chọn làm đại bản doanh.

Anh đã vồ hụt trung tâm Compass Minerals National Performance

truyền thông xứ sương mù, HLV Thomas Tuchel và đội ngũ hậu cần đã "chấm" Kansas làm nơi đóng quân. Lý do vì từ Kansas di chuyển đến các địa điểm thi đấu của đội tuyển Anh khá thuận lợi. Cơ sở vật chất tại thành phố này cũng đáp ứng được các điều kiện khắt khe của người Anh. Nơi họ ưng ý nhất có lẽ là trung tâm Compass Minerals National Performance - nơi được cho là một trong những trung tâm tốt nhất làng túc cầu.

Cơ sở huấn luyện này được khánh thành năm 2018 với chi phí 78 triệu USD. Nó có 5 sân tập, gồm 3 sân cỏ tự nhiên kích thước tiêu chuẩn và 2 sân cỏ nhân tạo. Bên trong khu phức hợp là một loạt các tiện nghi sang trọng, bao gồm phòng tập thể dục, phòng thí nghiệm hiệu suất thể thao, bể thủy trị liệu, phòng tập luyện, phòng thay đồ, phòng chờ, văn phòng, phòng học và phòng truyền thông.

Ngoài ra, nơi này sở hữu những thiết bị phục hồi mang tính đột phá như buồng oxy cao áp hay bể bơi tích hợp máy chạy bộ dưới nước. Giới chuyên gia nhận định, các công nghệ này chính là "vũ khí tối thượng" giúp các ngôi sao Nam Mỹ đối phó với lịch thi đấu khắc nghiệt và mùa Hè nắng nóng tại Bắc Mỹ.

LĐBĐ Anh muốn thuê trung tâm này từ lâu nhưng họ đã đi chậm hơn đối thủ Nam Mỹ một bước. Việc Argentina thâu tóm Compass Minerals National Performance không chỉ bảo đảm cho họ điều kiện chuẩn bị hoàn hảo nhất, mà còn gián tiếp tước đi cơ hội tiếp cận một hạ tầng y tế thể thao đỉnh cao của đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trung tâm của tuyển Anh nhìn từ trên cao

Bị đối thủ nẫng tay trên mất cơ sở tối tân nhất, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) buộc phải chuyển trọng tâm sang Swope Soccer Village. Thực tế, trung tâm này được đầu tư ít hơn (60 triệu USD so với 78 triệu USD của Compass Minerals National Performance Center).

Dù không có những phòng hồi phục y tế hiện đại như Compass Minerals, đại bản doanh của Tam sư lại sở hữu lợi thế lớn về không gian biệt lập, yên tĩnh và vị trí địa lý thuận lợi giúp giảm tối đa thời gian di chuyển ra sân bay. Tân HLV Thomas Tuchel đặt niềm tin vào sự tập trung tinh thần và sự tiện lợi trong lộ trình bay để bảo toàn năng lượng cho các học trò.

Tuy vậy, truyền thông Anh vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối khi chứng kiến kình địch Argentina được tận hưởng cơ sở vật chất đẳng cấp cao - nơi mà chính những huyền thoại bóng đá thế giới cũng từng hết lời ca ngợi. Thực tế là LĐBĐ Anh phải đi thuê một số trang thiết bị, những thứ mà Argentina có sẵn, để bổ sung cho đại bản doanh Tam sư.

Cuộc chạy đua vũ trang ngầm tại Kansas City là minh chứng cho thấy World Cup 2026 đã bắt đầu từ rất lâu trước tiếng còi khai cuộc. Sự tính toán chi ly đến từng chi tiết hậu cần giữa Anh và Argentina hứa hẹn sẽ làm tăng thêm sự kịch tính cho giải đấu, nơi một lợi thế nhỏ trong khâu hồi phục cũng có thể định đoạt cục diện thành bại của một đội tuyển ở giải đấu.