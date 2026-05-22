Lộ danh sách dàn sao Anh bị loại khỏi World Cup 2026: Có cả Foden và Palmer

TPO - HLV Thomas Tuchel chưa công bố danh sách chính thức của đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026, nhưng truyền thông nước này đã tiết lộ một loạt tên tuổi lớn bị loại.

Cole Palmer không được dự World Cup 2026

Theo kế hoạch, HLV Thomas Tuchel sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ cùng tuyển Anh tham dự World Cup 2026 vào chiều tối nay (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, ngay ở thời điểm này, truyền thông Anh đã biết hầu hết các ngôi sao được gọi và bị loại.

Thậm chí, trung vệ của MU - Harry Maguire cũng tự xác nhận anh không được gọi bằng bài đăng bày tỏ sự thất vọng trên trang cá nhân. Bên cạnh Maguire, một loạt tên tuổi lớn khác đã bị Thomas Tuchel gạch tên trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Theo truyền thông Anh tiết lộ, những ngôi sao phải “ngồi nhà” còn có Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill, Lewis Hall, Phil Foden, Cole Palmer, Adam Wharton, James Garner, Gibbs-White, Bowen, Solanke…

Trong số những cái tên kể trên, sự vắng mặt của Foden và Palmer gây ra nhiều tranh cãi. Foden là cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm 2024. Cho dù sa sút phong độ trong thời gian gần đây, ngôi sao của Man City vẫn được đánh giá cao ở khả năng tạo ra đột biến nhờ kỹ năng đi bóng và sút xa cực tốt.

Tương tự như vậy, Cole Palmer được xem là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu. Ngôi sao của Chelsea thậm chí từ chối phẫu thuật chấn thương háng để điều trị bảo tồn, qua đó đảm bảo thể trạng để tham dự World Cup 2026.

Bên cạnh Foden và Palmer, việc Tuchel loại bỏ Hall, Wharton, Garner, Gibbs-White cũng khiến người hâm mộ bóng đá Anh bức xúc. Bởi lẽ đây đều là những cầu thủ có phong độ cao ở Ngoại hạng Anh mùa này.