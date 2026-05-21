Bảng G của U17 Việt Nam tại VCK U17 World Cup: Bảng đấu của những kẻ chinh phục

TPO - Nhìn vào bảng G giải U17 Thế giới 2026, cả 3 đối thủ của U17 Việt Nam đều sở hữu bản CV cực kỳ ấn tượng, đại diện cho những triết lý bóng đá đỉnh cao. Tất cả hứa hẹn sẽ tạo nên sức ép nghẹt thở dành cho đội bóng Đông Nam Á trong lần đầu tham dự giải U17 thế giới.

Không phải U17 Bỉ, U17 Mali mới là thế lực lớn nhất bảng đấu. Đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi càn lướt và tốc độ tấn công chóng mặt. Họ chính là đội giành vị trí á quân giải năm 2015.

Tại VCK 2023, U17 Mali đã giành vị trí thứ 3 nhờ chiến thắng vùi dập U17 Argentina với tỷ số 3-0. Khi tham dự giải vô địch trẻ châu Phi, Mali cũng thường xuyên bước lên ngai vàng. Họ đã 2 lần vô địch, 2 lần giành á quân và 2 lần xếp thứ 3.

Sự đột biến từ các cá nhân giàu kỹ thuật, nền tảng thể lực dồi dào biến Mali thành một thế lực đáng gờm ở các giải trẻ. Từ sân chơi U17, Mali từng trình làng nhiều ngôi sao mà sau này là trụ cột của đội tuyển quốc gia, những người đang tranh tài ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Amadou Haidara, Mamadou Fofana...

Bỉ nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ khoa học và bài bản. Họ từng giành hạng 3 thế giới năm 2015 và vừa lọt vào tới bán kết giải U17 châu Âu 2025. Lối chơi của U17 Bỉ mang tính tổ chức rất cao, pressing đồng bộ và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh bằng những đường chuyền trực diện.

Thế hệ từng dự giải U17 năm 2015 của Bỉ nay có những Orel Mangala, Wout Faes đang tranh tài ở Ligue 1 trong màu áo Lyon và Monaco. Có thể không nổi bật bằng U17 Mali nhưng chắc chắn U17 Bỉ vẫn là cái tên gây ra vô vàn thách thức cho thầy trò HLV Roland.

​U17 New Zealand là nhà vua tuyệt đối của bóng đá trẻ châu Đại Dương với 11 chức vô địch châu lục. Đội bóng này mang tư duy chơi bóng hiện đại kiểu Anh, bên cạnh đó là thể hình lý tưởng, phong cách chơi thực dụng, mạnh về không chiến và các tình huống cố định. Với kinh nghiệm 11 lần hít thở bầu không khí World Cup trước đó, họ biết cách để trừng phạt sai lầm của các đối thủ non kinh nghiệm.

U17 Bỉ là đội tuyển rất mạnh

Rơi vào bảng đấu với những cái tên "cứng cựa" này, áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ Việt Nam là điều không thể tránh khỏi. Thách thức đầu tiên và lớn nhất: U17 Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự thua thiệt rõ rệt về thể hình và khả năng tranh chấp tay đôi trước cả 3 đối thủ.

Tốc độ chơi bóng và cường độ va chạm ở đẳng cấp thế giới sẽ là một "cú sốc" lớn cho những đôi chân vốn quen với nhịp độ ở giải khu vực như Văn Dương, Nguyễn Lực... Việc chống bóng bổng trước New Zealand hay ngăn chặn các máy chạy bên phía Mali sẽ đòi hỏi hệ thống phòng ngự phải bọc lót cực kỳ kín kẽ.

​Dù vậy, nếu nhìn mặt tích cực, việc nằm ở bảng G giúp chúng ta tránh được những "gã khổng lồ" tuyệt đối của nhóm 1 như Brazil, Argentina, Pháp hay Tây Ban Nha...

​Về mặt chiến lược, thể thức giải đấu với 48 đội (chia làm 12 bảng) quy định: 2 đội đầu bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 16 đội. Điều này mở ra một lộ trình khả thi cho HLV Cristiano Roland. Nếu U17 Việt Nam chơi kỷ luật, hạn chế tối đa số bàn thua trước Mali và Bỉ, đồng thời dồn toàn lực để tìm kiếm một kết quả có lợi (hoặc một chiến thắng lịch sử) trước New Zealand, cánh cửa đi tiếp vào vòng knock-out vẫn hoàn toàn rộng mở.

