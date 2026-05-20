Đêm mai bốc thăm U17 World Cup: Kịch bản nào cho U17 Việt Nam?

TPO - Thầy trò HLV Cristiano Roland khả năng cao nằm ở nhóm hạt giống số 4, do đó đối mặt nhiều nguy cơ rơi vào bảng đấu khó tại U17 World Cup.

Buổi bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 21/5 (giờ Hà Nội) tại trụ sở chính của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Khán giả toàn cầu có thể theo dõi trực tiếp buổi lễ thông qua các nền tảng FIFA+, YouTube và TikTok. Giải đấu năm nay tại Qatar đánh dấu cột mốc lịch sử khi FIFA lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội tuyển tham dự.

Ban tổ chức tiến hành chia 48 đội tuyển vượt qua vòng loại vào 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội tranh tài. Để chuẩn bị cho quá trình này, FIFA phân bổ tất cả các đội thành 4 nhóm hạt giống khác nhau, mỗi nhóm có 12 đại diện. Chủ nhà Qatar mặc định chiếm vị trí đầu tiên trong nhóm hạt giống số 1 cùng với 11 đội tuyển xuất sắc nhất. Thành tích ở 5 kỳ U17 World Cup gần nhất của các đội là tiêu chí chính để phân loại hạt giống.

Với U17 Việt Nam, thầy trò HLV Roland có lần đầu tiên dự U17 World Cup. Do chưa từng góp mặt ở 5 kỳ U17 World Cup trước đây, điểm số tích lũy của bóng đá trẻ Việt Nam trên hệ thống xếp hạng hạt giống hiện tại đang bằng 0. Vậy nên U17 Việt Nam sẽ rơi vào nhóm hạt giống 4 và có khả năng lớn chạm trán với ít nhất một cường quốc bóng đá.

Có một chi tiết đáng chú ý là FIFA không xếp các đội tuyển cùng liên đoàn châu lục vào chung bảng đấu. Như vậy, U17 Việt Nam sẽ tránh gặp các đội lớn tại châu Á như U17 Australia, U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc.

"Chiến binh sao vàng" dự U17 World Cup 2026 sau khi đứng nhất bảng đấu tại VCK U17 châu Á 2026. Ở đó, U17 Việt Nam vượt lên cả U17 Hàn Quốc để dẫn đầu bảng, sau khi đánh bại U17 Yemen và U17 UAE.

Vòng chung kết U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến ngày 13/12. Các trận đấu tổ chức tập trung tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở thủ đô Doha. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi World Cup cho lứa tuổi U17.