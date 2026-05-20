Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

Tiểu Phùng

TPO - Thái Nguyên T&T, TP.HCM, Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam là 4 đại diện giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-05-20-luc-183915.png
Cúp Quốc gia nữ 2026 đang bước vào chặng đua cuối

Tại bảng A, Than Khoáng Sản Việt Nam đụng độ TP.HCM trong trận đấu mà họ rất cần điểm để hiện thực hóa tham vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng vùng mỏ sớm phải nhận trái đắng ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 10, hậu vệ Than Khoáng Sản Việt Nam phá bóng không tốt tạo điều kiện cho Phan Thị Trang xâm nhập vòng cấm.

Cầu thủ của TP.HCM xử lý bóng gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho đại diện phía Nam. Những phút tiếp theo, TP.HCM vẫn là những người kiểm soát thế trận tốt hơn. Họ có sự hiện diện của một ngoại binh cùng dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Phút 45+2, từ quả đá phạt góc chếch về bên phía cánh phải, Trần Thị Thu Xuân tung cú sút rất đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho TP.HCM. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế rất lớn dành cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.

anh-chup-man-hinh-2026-05-20-luc-183927.png

Bước sang hiệp 2, Than Khoáng Sản Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Họ đẩy cao đội hình và gây ra sức ép đáng kể lên phần sân của đối thủ. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng công vùng mỏ thiếu đi sự may mắn, họ không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại 0-2 trước TP.HCM.

Ở bảng B, Thái Nguyên T&T chơi trên sân nhà và nhập cuộc đầy hứng khởi trước Phong Phú Hà Nam. Về cuối hiệp 1, Ngọc Minh Chuyên mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T. Nhưng về cuối hiệp 2, họ không thể giữ vững lợi thế và để Cao Thị Linh ghi bàn ấn định tỉ số hòa 1-1 cho Phong Phú Hà Nam.

Với kết quả này, Thái Nguyên T&T, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM, Hà Nội I giành vé vào bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026. Theo lịch thi đấu, 2 trận bán kết sẽ diễn ra lúc ngày 23/5, TPHCM gặp Hà Nam lúc 16h và Thái Nguyên T&T gặp Hà Nội 1 lúc 19h.

Tiểu Phùng
#Cúp Quốc gia 2026 #Thái Nguyên T&T #TPHCM #Phong Phú Hà Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe