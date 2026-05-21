FIFA mắc sai lầm khó tin, ‘gạch tên’ Việt Nam, Trung Quốc khỏi giải U17 World Cup 2026

A Phi

TPO - Trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã bỏ quên tên tuyển Việt Nam trong danh sách phân nhóm hạt giống giải U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam ăn mừng tấm vé dự World Cup. Ảnh: FIFA

Tại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng bảng và giành vé vào tứ kết. Cho dù bị U17 Australia loại sau đó, nhưng U17 Việt Nam vẫn chính thức giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Tuy nhiên, trong danh sách phân nhóm hạt giống của giải đấu, FIFA đã mắc sai lầm khó tin khi bỏ quên tên U17 Việt Nam. Cụ thể, 48 đội tuyển giành vé tham dự U17 World Cup 2026 được chia làm 4 nhóm để bốc thăm chia bảng, nhưng FIFA không điền tên Việt Nam vào danh sách công bố trên trang chủ.

Việt Nam không có tên trong danh sách dự U17 World Cup 2026 của FIFA. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh Việt Nam, Trung Quốc cũng bị FIFA “bỏ quên” cho dù giành vé đi tiếp đầy kịch tính. U17 Trung Quốc thua sốc U17 Indonesia ở trận ra quân rồi thua tiếp U17 Nhật Bản 1-2, nhưng họ vẫn lách qua khe cửa hẹp ở bảng B khi đánh bại U17 Qatar ở loạt trận cuối. Ở bảng đấu này, U17 Indonesia là đội duy nhất không có vé dự World Cup.

U17 Qatar chỉ đứng thứ 3 và bị loại sớm ở giải châu Á, nhưng họ được tham dự U17 World Cup 2026 với tư cách đội chủ nhà. Trong khi đó, U17 Trung Quốc thậm chí đã tiến vào chung kết và sẽ gặp lại U17 Nhật Bản trong trận đấu vào tối 22/5.

“Gạch tên” Việt Nam và Trung Quốc, FIFA đưa nhầm hai đội tuyển đã bị loại là U17 Indonesia và U17 Yemen vào danh sách. Cụ thể, họ đưa Indonesia vào nhóm hạt giống số 2, trong khi xếp Yemen ở nhóm hạt giống số 4.

Sau khi phát hiện sai sót của FIFA, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lập tức lên tiếng. Trên trang chủ, VFF cho biết: “Trong các tài liệu kỹ thuật chính thức và thông cáo báo chí do FIFA gửi tới các Liên đoàn thành viên, danh sách các đội tuyển tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026 vẫn được thể hiện đầy đủ và chính xác, trong đó có đội tuyển U17 Việt Nam”, đồng thời liên hệ với FIFA để sửa đổi thông tin chia nhóm hạt giống.

Hiện tại, FIFA đã cập nhật lại danh sách chính xác. Trong đó, U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc cùng nằm ở nhóm hạt giống số 4.

