HLV Nagelsmann gây bất ngờ, gọi Neuer trở lại dự World Cup 2026

Neuer thể hiện phong độ tốt ở Bayern. Ảnh: AP

Manuel Neuer sắp trở lại đội tuyển Đức trước thềm World Cup, hai năm sau khi tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế. Thủ môn của Bayern Munich vừa tròn 40 tuổi vào tháng 3 vừa qua. Anh chia tay đội tuyển Đức ngay sau thất bại tại EURO 2024.

Trong 2 năm qua, truyền thông Đức không ít lần đồn đoán HLV Julian Nagelsmann mâu thuẫn với Neuer khiến thủ môn này không có hy vọng trở lại. Tuy nhiên, thông tin này dường như không chính xác, khi Nagelsmann quyết định điền tên Neuer vào danh sách 26 tuyển thủ Đức tham dự World Cup 2026. Không những vậy, ông còn trao vị trí số 1 cho ngôi sao của Bayern.

Thực tế, Neuer từng loại trừ khả năng quay trở lại thi đấu cho tuyển Đức vào tháng 2 vừa qua. Mặc dù nhận được sự ủng hộ từ công chúng và giới truyền thông cho sự trở lại đội tuyển quốc gia của Neuer, nhưng cả thủ môn này và Nagelsmann đều liên tục phủ nhận điều đó. Thay vào đó, họ công khai ủng hộ Oliver Baumann, thủ môn của Hoffenheim, người đã khẳng định vị trí số 1 của đội tuyển Đức kể từ khi Neuer giải nghệ.

Nếu được chọn, Neuer sẽ tham dự kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp, sau lần đầu tiên góp mặt tại Nam Phi năm 2010, vô địch giải đấu năm 2014 tại Brazil, và là thành viên của các đội tuyển bị loại ở vòng bảng năm 2018 và 2022.

Neuer đã có 124 lần khoác áo đội tuyển Đức và là thủ môn có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử quốc gia này. Nếu tham gia giải đấu mùa hè này, anh sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất đại diện cho quốc gia, phá kỷ lục mà Lothar Matthaus đã nắm giữ suốt 26 năm - người đã thi đấu ở Giải vô địch châu Âu năm 2000 khi 39 tuổi.

Trong khi đó, Baumann sẽ tham dự World Cup với tư cách thủ môn dự bị. Theo BILD, Nagelsmann nhiều khả năng chỉ mang theo ba thủ môn, hoặc Alexander Nubel của Stuttgart hoặc Jonas Urbig của Bayern sẽ bị loại khỏi đội hình chính thức.