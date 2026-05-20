Thể thao

Việt Nam đứng dưới Singapore trên BXH châu Á, mất vé Champions League

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố bảng xếp hạng các nền bóng đá cấp câu lạc bộ nam mùa 2025/2026. Với tổng điểm tích lũy đạt 38.020, Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 15, qua đó không có vé dự Cúp C1 châu Á.

Bảng xếp hạng của AFC được xây dựng dựa trên thành tích thi đấu của các CLB tại sân chơi châu lục trong 8 mùa gần nhất. Sở dĩ năm nay, giải vô địch quốc gia Việt Nam chỉ có vị trí khiêm tốn như vậy vì kết quả thi đấu của các đại diện như Công an Hà Nội hay Nam Định trong mùa giải vừa qua là không tốt.

Nam Định bị loại ngay từ vòng bảng còn CAHN cũng dừng bước sớm (bị xử thua 0-3 ở lượt đi vì đăng ký cầu thủ sai quy định). Dù với bất cứ lý do gì đi nữa thì việc 2 đội bóng này không tích lũy đủ số điểm cần thiết đã khiến cho Việt Nam không đạt đủ điểm để xuất hiện trong nhóm có vé dự AFC Champions League, ngay cả từ vòng play-off. Thành tích tốt các mùa trước cũng là không đủ để giúp V.League bám trụ ở vị trí cao.

Tấm vé dự AFC Champions League mùa 2027/28 sẽ thuộc về Singapore (BXH mùa 2025/26 sẽ được áp dụng cho 2 mùa sau). Ở chiến dịch vừa qua, đại diện quốc đảo là Tampines đã thi đấu tốt ở AFC Champions League 2, vượt qua chính CAHN. Cũng nhờ vậy mà Singapore vượt mặt chính Việt Nam để lấy suất play-off AFC Champions League.

Tại khu vực Đông Á, Việt Nam đang xếp vị trí thứ 8. Tính riêng trong phạm vi Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 3. Trong khu vực, Thái Lan vẫn là quốc gia dẫn đầu khi đứng hạng 7 châu Á. Các vị trí tiếp theo ở khu vực lần lượt thuộc về Malaysia (11), Singapore (14), Việt Nam (15) và Campuchia (hạng 19).

Campuchia đã vươn mình trở thành ngựa ô ở sân chơi cấp CLB. Thậm chí họ đã "đè mặt" cả giải vô địch Indonesia nhờ 2 mùa liên tiếp đều lọt vào AFC Challenge League.

Ở nhóm đầu châu lục, Saudi Arabia tiếp tục thống trị vị trí số một nhờ màn trình diễn vượt trội của các câu lạc bộ tại giải AFC Champions League Elite. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nhật Bản và Hàn Quốc, khẳng định sức mạnh của các nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Phân bổ suất dự cúp châu Á 2027/28
#Việt Nam #AFC #bóng đá #CLB #xếp hạng #Cúp C1 #V.League #Thái Lan #Singapore #Indonesia

