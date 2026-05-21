Golfer Tăng Thành Trung: Khi nhà vô địch trở lại vì giá trị của một giải đấu

TPO - Nhà đương kim vô địch Tăng Thành Trung trở lại Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026 với tâm thế không áp lực bảo vệ danh hiệu và nhiều sự trân trọng dành cho một giải đấu mang giá trị đặc biệt trong làng golf Việt Nam.

Một năm trước, trong mùa giải Tiền Phong Golf Championship – Non sông một dải 2025, golfer Tăng Thành Trung đã bước lên bục vinh quang với danh hiệu cao quý nhất - Best Gross. Nhưng điều còn đọng lại trong anh sau chiến thắng ấy không chỉ là chiếc cúp vô địch, mà còn là cảm giác tự hào khi được đồng hành cùng một giải đấu mang nhiều giá trị đặc biệt.

Trước thềm mùa giải năm nay diễn ra ngày 24/5 tại Long Thành Golf Club, golfer Tăng Thành Trung vẫn nhớ rõ bầu không khí rất riêng của “Non sông một dải” mùa đầu tiên. Đó là giải đấu được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), mang theo thông điệp tri ân lịch sử và nhắc nhở thế hệ hôm nay về những hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập.

Không dừng lại ở ý nghĩa thể thao, giải đấu còn tạo dấu ấn với hoạt động cộng đồng giàu tính nhân văn khi gây quỹ hỗ trợ các cựu chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định, những người anh hùng thầm lặng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. BTC cùng đơn vị tài trợ đã xây mới 3 căn nhà dành tặng các cựu chiến sĩ năm xưa.

Chính những giá trị ấy khiến golfer Tăng Thành Trung cảm nhận Tiền Phong Golf Championship theo một cách rất khác. Với anh, đây không đơn thuần là sân chơi để các golfer tranh tài, mà là giải đấu có bản sắc riêng, ý nghĩa nhân văn cao đẹp, sức lan tỏa lớn và giá trị cộng đồng sâu sắc.

“Không phải giải đấu nào cũng tạo được cảm giác người ta thật sự muốn vô địch như giải Báo Tiền Phong”, golfer Tăng Thành Trung chia sẻ. "Sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu và hơn hết là những hoạt động thiện nguyện đã góp phần tạo nên nét rất riêng cho giải đấu".

Golf là nơi con người bộc lộ rõ nhất chính mình



Trước khi gắn bó với golf, golfer Tăng Thành Trung đã trải nghiệm nhiều môn thể thao khác như tennis, bóng bàn, cầu lông hay bóng đá. Nhưng sau tất cả, golf là môn duy nhất khiến anh gắn bó suốt hơn một thập kỷ qua. Không quá sôi động như nhiều môn thể thao khác, golf cuốn người chơi vào thế giới của sự tập trung, kiên nhẫn và khả năng kiểm soát bản thân.

Golfer Tăng Thành Trung cho rằng, giá trị lớn nhất mà golf mang lại không chỉ nằm ở sức khỏe hay những ngày thư giãn cuối tuần. Sau nhiều năm chơi golf, anh nhận ra đây là môn thể thao phản chiếu con người rõ ràng nhất.

“Một cú đánh hỏng, cách xử lý khi gặp áp lực hay phản ứng sau thất bại lẫn thành công đều nói lên rất nhiều về tính cách của một người”, anh nói. “Golf khiến tôi hiểu hơn về đối tác, bạn bè hay đồng nghiệp để có cách ứng xử phù hợp”.

Theo nhà đương kim vô địch, giữa không gian rộng lớn của fairway và những green xanh mướt, các cuộc trò chuyện dường như trở nên chân thành hơn. Ở đó, người ta dễ mở lòng, dễ nói thật và cũng dễ thấu hiểu nhau hơn rất nhiều.

Golfer Tăng Thành Trung tin rằng, golf không chỉ giúp kết nối các mối quan hệ theo cách gần gũi hơn, mà còn dạy người chơi sự bình tĩnh, khả năng kiểm soát cảm xúc và cách đối diện với áp lực trong mọi hoàn cảnh.

Một điều khiến golfer Tăng Thành Trung yêu thích golf suốt nhiều năm qua còn nằm ở sự khó lường của môn thể thao này.

“Một trăm cú đánh sẽ có một trăm hướng đi khác nhau, không cú đánh nào giống cú đánh nào”, anh chia sẻ. "Nhưng chính sự khó lường ấy khiến golf luôn hấp dẫn, bởi chẳng ai có thể chiến thắng tuyệt đối ở môn thể thao này. Mỗi vòng đấu là hành trình để người chơi vượt qua giới hạn và chinh phục chính mình".

Nhà vô địch trở lại không phải để… bảo vệ cúp

Điều thú vị là trước mùa giải năm nay, golfer Tăng Thành Trung khá thẳng thắn khi nhìn nhận về cơ hội bảo vệ danh hiệu của mình. Anh thừa nhận phong độ hiện tại không còn ở trạng thái tốt nhất, khi quỹ thời gian tập luyện bị hạn chế bởi hai dự án công việc lớn ngoài miền Bắc.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản anh đăng ký tham dự giải. Quan trọng hơn, là việc tiếp tục góp mặt tại một giải đấu mà anh dành nhiều tình cảm, một sân chơi mang tính nhân văn và có giá trị kết nối rất lớn.

“Chắc chắn cơ hội vô địch rất khó, nhưng tôi vẫn sắp xếp tham dự”, golfer Tăng Thành Trung nhấn mạnh. Golfer từng hai lần ghi HIO tại sân Tân Sơn Nhất hóm hỉnh khi nhắc đến mục tiêu mùa này: “Năm nay, tôi chỉ săn HIO thôi. Không săn được cúp thì săn HIO vậy, đó cũng là niềm vui mà".

Với golfer Tăng Thành Trung, việc trở lại Tiền Phong Golf Championship – Non sông một dải 2026 không đơn thuần là hành trình cạnh tranh danh hiệu. Đó còn là niềm vui được chơi golf, được sống trong bầu không khí của một giải đấu mà anh tin rằng mang giá trị lớn hơn nhiều so với một chiếc cúp vô địch.

Long Thành Golf Club: Nơi thử thách bản lĩnh ở mức cao nhất

Trở lại Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026, golfer Tăng Thành Trung sẽ thi đấu trên sân Long Thành Golf Club (Đồng Nai). Anh đánh giá đây là một trong những sân golf tốt nhất miền Nam hiện nay.

Sân có quy mô 36 hố, độ khó cao cùng sự đa dạng rõ nét trong từng dạng địa hình, mang đến thử thách đáng kể cho mọi golfer ở mỗi vòng đấu. Nhưng điều khiến golfer Tăng Thành Trung ấn tượng nhất chính là chất lượng green.

Theo nhà đương kim vô địch, để duy trì tốc độ green nhanh và ổn định quanh năm, sân phải đầu tư rất lớn cả về kỹ thuật chăm sóc lẫn chi phí vận hành. Trong điều kiện thời tiết đặc thù của miền Nam, việc giữ được mặt green hoàn hảo là điều không hề dễ dàng.

“Green của Long Thành Golf Club là một trong những green tốt nhất miền Nam”, anh khẳng định. “Tại Long Thành, sự chăm chút còn hiện diện trong từng chi tiết nhỏ, từ mặt cỏ, cho đến bẫy cát và cảnh quan với những hàng cọ và hồ nước trải dài”.

Golfer Tăng Thành Trung cho rằng, ba hố cuối của sân Đồi của Long Thành Golf Club luôn mang đến thách thức rất lớn. Anh nhớ lại có những vòng đấu tưởng như đã nắm chắc chiến thắng sau 15 hố đầu, nhưng chỉ cần một sai lầm ở đoạn cuối, mọi lợi thế có thể biến mất hoàn toàn.

“Ba hố cuối không cho phép bất kỳ cơ hội sai sót nào”, anh nói. “Địa hình khó, OB cắm hiểm, bẫy đặt đúng vị trí và áp lực tâm lý tăng dần theo từng cú đánh khiến đoạn cuối sân Đồi trở thành nơi phân định đẳng cấp thật sự của golfer”.

“Dù vị trí hiện tại của sân Long Thành nằm xa hơn so với sân Thủ Đức hay sân Tân Sơn Nhất, nhưng tôi tin rằng trong tương lai, với định hướng phát triển đô thị sân bay, khu vực này sẽ trở thành một trung tâm mới”, golfer Tăng Thành Trung nhấn mạnh.