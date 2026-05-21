UEFA điều chỉnh lịch sử cho vòng loại World Cup châu Âu

Hương Ly

TPO - UEFA quyết định áp dụng thể thức "Swiss-system" của Champions League vào vòng loại World Cup 2030 để tăng sự kịch tính và cân bằng.

Chủ tịch UEFA Ceferin.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin lên tiếng: “Thể thức mới sẽ làm tăng tính cạnh tranh, giảm số lượng các trận đấu vô thưởng vô phạt và mang lại một giải đấu hấp dẫn, năng động hơn cho CĐV. Đặc biệt, quy trình này vẫn đảm bảo cơ hội công bằng cho tất cả các đội tuyển mà không làm phát sinh thêm ngày thi đấu trong lịch trình FIFA Days".

Tổng giám đốc Hiệp hội Bóng đá Anh (FA), Mark Bullingham, là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ thay đổi mang tính cách mạng của UEFA để cứu rỗi vòng loại World Cup và EURO ở châu Âu.

Theo kế hoạch được UEFA thông qua cho vòng loại World Cup 2030, 36 đội tuyển có thứ hạng cao nhất châu Âu sẽ được xếp vào League A (nhánh tinh hoa), chia đều thành 3 bảng (mỗi bảng 12 đội). Thay vì đá vòng tròn, mỗi đội tại League A chỉ phải chạm trán với 6 đối thủ khác nhau, được bốc thăm theo đúng thuật toán áp dụng cho Champions League hiện tại. Ba đội tuyển giành vị trí nhất bảng ở League A sẽ sở hữu tấm vé trực tiếp đến thẳng vòng chung kết World Cup 2030.

League B sẽ quy tụ các đội tuyển có thứ hạng thấp hơn để đá vòng tròn, mỗi bảng từ 6 đến 7 đội.

Các suất còn lại dự World Cup 2030 của khu vực châu Âu được quyết định thông qua một hệ thống vòng play-off kịch tính, qua đó tạo cơ hội cạnh tranh sòng phẳng cho các đại diện ở League B và những đội chưa có vé từ League A. Với trường hợp của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha - hai quốc gia đồng chủ nhà của World Cup 2030 - họ nghiễm nhiên có suất vào thẳng vòng chung kết, nhưng vẫn phải tham gia đá vòng loại để để cạnh tranh các thứ hạng liên quan trực tiếp đến giải đấu Nations League.

UEFA cũng lên kế hoạch cải tổ toàn diện Nations League kể từ mùa giải 2028/29. Thay vì duy trì 4 hạng đấu như hiện tại, cơ quan đứng đầu bóng đá châu Âu sẽ rút gọn còn 3 hạng đấu (mỗi hạng gồm 18 đội chia làm 3 bảng). Thể thức này giúp tinh gọn Nations League nhưng vẫn giữ nguyên các loạt trận tứ kết, bán kết và chung kết, tổ chức vào tháng 3 và tháng 6 như hiện nay.

