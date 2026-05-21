Thể thao

HLV Aston Villa đi vào lịch sử nhờ chức vô địch Europa League

Đặng Lai

TPO - Chiến thắng áp đảo 3-0 của Aston Villa trước Freiburg vào rạng sáng nay tại chung kết Europa League đã giải cơn khát danh hiệu kéo dài 3 thập kỷ của đội bóng Anh, đồng thời đưa HLV Unai Emery vào ngôi đền của những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Âu.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha một lần nữa chứng minh tại sao ông được mệnh danh là "vua Europa League" với kỷ lục vô tiền khoáng hậu: HLV đầu tiên vô địch giải đấu cùng 3 CLB khác nhau. Trước khi giúp Aston Villa đăng quang tại Istanbul, Unai Emery đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ tại sân chơi số 2 châu Âu.

Ông từng lập cú hat-trick vô địch liên tiếp cùng Sevilla (2014, 2015, 2016) trước khi đưa đội bóng đồng hương Tây Ban Nha là Villarreal bước lên đỉnh vinh quang vào năm 2021 sau loạt luân lưu nghẹt thở với Man United. Giờ đây là chiếc cúp thứ 5 trong sự nghiệp huấn luyện. Như vậy, Emery vừa phá vỡ kỷ lục về số lần vô địch, vừa tạo kỷ lục về số CLB vô địch cùng.

Rogers ghi bàn giúp Villa giành chiến thắng

Tại Villa Park, Emery đã biến một tập thể rệu rã trở thành một thế lực đáng gờm tại cả giải Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu lục. Khả năng đọc trận đấu tài tình, sự chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng cho từng kịch bản knock-out của ông đã thổi bùng khát khao chiến thắng cho các học trò.

Chức vô địch Europa League cùng tấm vé thẳng tiến vào vòng bảng Champions League mùa tới là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho nhà cầm quân Tây Ban Nha. Unai Emery không chỉ chinh phục danh hiệu, ông đã biến Europa League thành sân chơi của riêng mình.

Minh chứng là vị HLV này đã đăng quang giải đấu tới 5 lần. Mùa 2025/26, Villa của ông chính là đội sở hữu hàng công mạnh nhất (31), nhiều hơn đội bám đuổi phía sau tới 6 lần phá lưới.

