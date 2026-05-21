Xem lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 ở đâu, khi nào?

TPO - Tối nay, FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm VCK U17 Thế giới 2026, sự kiện mà bóng đá Việt Nam sẽ góp mặt. FIFA cũng vừa chính thức công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng cho giải đấu đầy hứa hẹn này.

Theo thông báo từ FIFA, lễ bốc thăm sẽ được diễn ra vào lúc 21h00 hôm nay, ngày 21/5 (theo giờ Việt Nam) tại Zurich, Thụy Sỹ. Người hâm mộ bóng đá có thể dễ dàng theo dõi trực tiếp sự kiện lịch sử này qua các nền tảng trực tuyến như FIFA+, TikTok và YouTube.

Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17 năm nay, châu Á đóng góp 9 đại diện. Trong đó, U17 Việt Nam tự hào khi là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt. 8 cái tên còn lại của châu lục bao gồm chủ nhà Qatar, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan.

Đây đều là các đội đã vượt qua vòng bảng U17 Asian Cup 2026, giải đấu đang diễn ra ở Saudi Arabia. Riêng Qatar dù không vượt qua vòng bảng nhưng vẫn được dự Cúp thế giới do là chủ nhà.

Để chuẩn bị cho lễ bốc thăm, FIFA sẽ chia 48 đội tuyển vào 4 nhóm hạt giống (mỗi nhóm 12 đội). Cách tính thứ hạng dựa trên thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất (từ 2015 đến 2025). Đáng chú ý, các giải đấu càng gần sẽ có tỷ lệ điểm càng cao, trong đó giải năm 2025 được tính tối đa 100% số điểm.

Nhóm 1 sẽ gồm chủ nhà Qatar và 11 đội tuyển có thứ hạng cao nhất. Các nhóm còn lại sẽ được phân bổ vào nhóm 2, 3 và 4 dựa trên tổng số điểm tích lũy kể trên.

Năm nay, FIFA tiếp tục áp dụng nguyên tắc không xếp các đội cùng liên đoàn ở cùng bảng. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chắc chắn không phải chạm trán với các đối thủ đầy duyên nợ trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Saudi Arabia... Thay vào đó, U17 Việt Nam sẽ chung bảng với các đại diện châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.