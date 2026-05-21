Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Xem lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 ở đâu, khi nào?

Đặng Lai

TPO - Tối nay, FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm VCK U17 Thế giới 2026, sự kiện mà bóng đá Việt Nam sẽ góp mặt. FIFA cũng vừa chính thức công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng cho giải đấu đầy hứa hẹn này.

fbef410f-9889-4281-bba9-5eb4f62e2c39.jpg

Thời gian diễn ra và kênh trực tiếp

Theo thông báo từ FIFA, lễ bốc thăm sẽ được diễn ra vào lúc 21h00 hôm nay, ngày 21/5 (theo giờ Việt Nam) tại Zurich, Thụy Sỹ. Người hâm mộ bóng đá có thể dễ dàng theo dõi trực tiếp sự kiện lịch sử này qua các nền tảng trực tuyến như FIFA+, TikTok và YouTube.

Lần đầu cho U17 Việt Nam

Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17 năm nay, châu Á đóng góp 9 đại diện. Trong đó, U17 Việt Nam tự hào khi là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt. 8 cái tên còn lại của châu lục bao gồm chủ nhà Qatar, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan.

Đây đều là các đội đã vượt qua vòng bảng U17 Asian Cup 2026, giải đấu đang diễn ra ở Saudi Arabia. Riêng Qatar dù không vượt qua vòng bảng nhưng vẫn được dự Cúp thế giới do là chủ nhà.

u17-viet-nam-australia-7.jpg

Nguyên tắc bốc thăm

Để chuẩn bị cho lễ bốc thăm, FIFA sẽ chia 48 đội tuyển vào 4 nhóm hạt giống (mỗi nhóm 12 đội). Cách tính thứ hạng dựa trên thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất (từ 2015 đến 2025). Đáng chú ý, các giải đấu càng gần sẽ có tỷ lệ điểm càng cao, trong đó giải năm 2025 được tính tối đa 100% số điểm.

Nhóm 1 sẽ gồm chủ nhà Qatar và 11 đội tuyển có thứ hạng cao nhất. Các nhóm còn lại sẽ được phân bổ vào nhóm 2, 3 và 4 dựa trên tổng số điểm tích lũy kể trên.

Năm nay, FIFA tiếp tục áp dụng nguyên tắc không xếp các đội cùng liên đoàn ở cùng bảng. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chắc chắn không phải chạm trán với các đối thủ đầy duyên nợ trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Saudi Arabia... Thay vào đó, U17 Việt Nam sẽ chung bảng với các đại diện châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

Đặng Lai
#U17 World Cup #bốc thăm #FIFA #Việt Nam #Qatar #châu Á #bóng đá Việt Nam #World Cup #U17 Việt Nam #bốc thăm U17

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe