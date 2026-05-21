VFF nói gì về kết quả bốc thăm chia bảng World Cup của U17 Việt Nam?

TPO - Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết, tham dự sân chơi World Cup là cột mốc tự hào, đồng thời là cơ hội quý để các cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành, tích luỹ kinh nghiệm.

Theo kết quả bốc thăm diễn ra tối 21/5, đội tuyển U17 Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đội Mali, Bỉ và New Zealand.

Theo Phó chủ tịch Trần Anh Tú, bảng đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 được đánh giá có tính cạnh tranh cao với sự góp mặt của các đại diện đến từ châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương. Đây đều là những nền bóng đá có chất lượng chuyên môn tốt, giàu thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

"Tuy nhiên, việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam. Quan trọng nhất, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17, qua đó tạo động lực cho các lứa U17 tiếp theo của bóng đá Việt Nam phấn đấu để góp mặt tại đấu trường U17 World Cup, từ đó hình thành chân đế vững chắc cho lứa cầu thủ kế cận của ĐTQG trong tương lai"-ông Trần Anh Tú cho biết.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết U17 Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để dự World Cup U17

Cũng theo ông Trần Anh Tú, VFF xác định công tác chuẩn bị cho đội tuyển U17 Việt Nam trong thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn đã xây dựng, LĐBĐVN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban huấn luyện để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn, thể lực cũng như bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào giải. Ông Tú nhấn mạnh:

"Chúng tôi tin tưởng U17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam trẻ tại đấu trường U17 thế giới".

Trước đó tại giải U17 châu Á, đội tuyển U17 Việt Nam đã gây bất ngờ khi giành quyền vào tứ kết, đoạt vé tham dự FIFA U17 World Cup. Thầy trò HLV Roland cũng đoạt chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026.