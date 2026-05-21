Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hé lộ danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam ông Kim Sang-sik mang đấu ASEAN Cup 2026

Vĩnh Xuân

TPO - Danh sách dự kiến gồm đầy đủ những gương mặt trụ cột đang có phong độ cao tại V.League, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm ASEAN Cup 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-04-30-luc-151855.png
Nguyễn Hoàng Đức đang là trụ cột ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam

"Trong thời gian qua, HLV Kim Sang-sik và các trợ lý đã theo dõi sát sao các trận đấu quốc nội bao gồm V.League để sàng lọc, lựa chọn lực lượng...Bộ phận chuyên môn của VFF cũng thường xuyên làm việc với HLV Kim Sang-sik để phối hợp và hỗ trợ, đảm bảo đội tuyển Việt Nam có quân số mạnh nhất khi dự ASEAN Cup 2026"-một quan chức VFF chia sẻ với Tiền Phong.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 6 sau khi LPBank V.League và cúp Quốc gia kết thúc. Đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ 2-14/7. Đây là điểm tập huấn quen thuộc của đội tuyển Việt Nam các năm qua do mối quan hệ hữu hảo với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và VFF.

anh-chup-man-hinh-2026-04-08-luc-173915.png

Trước thềm ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam cũng đã có đợt tập huấn ngắn ngày tại đây. Đội sau đó giành chức vô địch ngay tại "thánh địa" Rajamangala của Thái Lan.

Được biết danh sách đội tuyển Việt Nam đợt tập trung sắp tới có thể trên dưới 30 cầu thủ, gồm đầy đủ những gương mặt trụ cột đang có phong độ cao ở V.League như Nguyễn Hoàng Đức, (Ninh Bình), Quang Hải, (Công an Hà Nội), Đỗ Hoàng Hên, Duy Mạnh (Ninh Bình)...

Trên hàng tiền đạo, bên cạnh Nguyễn Xuân Son, ông Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền đạo gốc Brazil Geovane Magno, vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch với tên Việt là Nguyễn Tài Lộc.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu giữa Timor Leste với Brunei. Mục tiêu VFF đặt ra với thầy trò HLV Kim Sang-sik là bảo vệ thành công chức vô địch.

Vĩnh Xuân
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Đình Bắc #Geovane Magno

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe