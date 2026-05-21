Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức 2026

Sáng 25/1, giải bóng đá công nhân, viên chức 2026 đã chính thức khởi tranh tại sân bóng Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh (Hà Nội).

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chúc mừng các đội bóng tham dự giải

Lễ khai mạc giải có sự hiện diện của đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Phó chủ tịch Trần Anh Tú và nhiều gương mặt quen thuộc giới bóng đá Việt Nam như cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Quyết, BLV Vũ Quang Huy...

Phát biểu khai mạc giải đấu, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải đấu khẳng định, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 là sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường ý chí, đoàn kết công đoàn viên, người lao động cả nước.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 có 48 đội bóng tham dự, sẽ trải qua 2 chặng đấu: Vòng loại tổ chức từ tháng 5 đến tháng 7/2026 tại khu vực phía Bắc (Hà Nội) và khu vực phía Nam (TP Hồ Chí Minh).

16 đội bóng xuất sắc ở vòng loại sẽ giành suất tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại TP Hồ Chí Minh. Tổng giải thưởng của giải lên đến 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng.

Điểm mới nhất của giải năm nay là toàn bộ các trận đấu sẽ được livestream (phát luồng trực tiếp) trên hệ sinh thái truyền thông của Báo Tuổi Trẻ, fanpage giải đấu và Công đoàn Việt Nam, phục vụ đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

Ngoài ra, FPT Play sẽ tiếp sóng 2 trận chung kết vòng loại khu vực, cùng 32 trận đấu tại vòng chung kết toàn quốc của giải.