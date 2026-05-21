Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bốc thăm U17 World Cup 2026: Bảng tử thần chờ U17 Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Vào lúc 21h00 hôm nay ngày 21/5, FIFA sẽ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026. Vì xếp ở nhóm 4, nhóm cuối cùng nên nhiều khả năng U17 Việt Nam sẽ vào bảng đấu rất khó.

u17-chau-a-u17-viet-nam-u17-viet-nam-vs-u17-yemen-highlights-u17-viet-nam-u17-han-quoc-ket-qua-u17-viet-nam.jpg

Tổng cộng sẽ có 48 đội tuyển dự giải đấu ở Qatar vào cuối năm nay. FIFA chia 48 đội ra làm 4 nhóm, với mỗi nhóm 12 đội. Những cái tên này sẽ được chia vào bảng đấu 4 đội với tổng cộng 12 bảng.

Theo kết quả phân nhóm, nhóm 1 có các đội tuyển U17 của Qatar, Brazil, Pháp, Argentina, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Italy, Mexico, Mali, Hàn Quốc, Senegal.

Nhóm số 2 có các đội U17 Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Colombia, Chile, Ai Cập, Ireland, Australia, Saudi Arabia.

Nhóm 3 gồm các đội U17 đến từ New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Montenegro và Đan Mạch.

Cuối cùng là nhóm 4 của Việt Nam. Các đại diện đến từ Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Jamaica, Cuba, Trung Quốc và 2 đại diện của châu Phi (chưa xác định) sẽ nằm ở khu vực này.

untitled-6565.png
4 nhóm trước lễ bốc thăm

Nguyên tắc bốc thăm là các đội chung nhóm hạt giống sẽ không chung bảng, các đội chung liên đoàn châu lục cũng phải khác bảng. Theo nguyên tắc này, U17 Việt Nam sẽ không thể gặp U17 Cuba, U17 Trung Quốc... ở vòng bảng, và cũng không thể tái ngộ những đội như U17 Hàn Quốc, U17 Saudi Arabia... vì cùng châu lục.

Với cách bố trí này, U17 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ chung bảng với một đại diện châu Âu, 1 châu Mỹ và 1 châu Phi. Mà những cái tên như Brazil, Pháp, Argentina (nhóm 1), Morocco, Bỉ, Colombia... (nhóm 2) hay Bờ Biển Ngà, Đan Mạch, Cameroon (3) đều là những nền bóng đá hàng đầu. Đó là lý do có thể khẳng định bảng tử thần đang đợi U17 Việt Nam.

Hoặc nếu lá thăm "chiều lòng", thầy trò HLV Roland có thể rơi vào bảng đấu mềm với những cái tên được coi là dễ thở nhất từng nhóm như Qatar, New Zealand hay Venezuela... Sau 21h00 hôm nay, NHM có thể biết đâu sẽ là bảng đấu dành cho U17 Việt Nam.

Đặng Lai
#U17 World Cup #Việt Nam #bốc thăm #bảng tử thần #FIFA #đội tuyển U17 #World Cup #Cristiano Roland #U17 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe