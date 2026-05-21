Bốc thăm U17 World Cup 2026: Bảng tử thần chờ U17 Việt Nam

TPO - Vào lúc 21h00 hôm nay ngày 21/5, FIFA sẽ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026. Vì xếp ở nhóm 4, nhóm cuối cùng nên nhiều khả năng U17 Việt Nam sẽ vào bảng đấu rất khó.

Tổng cộng sẽ có 48 đội tuyển dự giải đấu ở Qatar vào cuối năm nay. FIFA chia 48 đội ra làm 4 nhóm, với mỗi nhóm 12 đội. Những cái tên này sẽ được chia vào bảng đấu 4 đội với tổng cộng 12 bảng.

Theo kết quả phân nhóm, nhóm 1 có các đội tuyển U17 của Qatar, Brazil, Pháp, Argentina, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Italy, Mexico, Mali, Hàn Quốc, Senegal.

Nhóm số 2 có các đội U17 Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Colombia, Chile, Ai Cập, Ireland, Australia, Saudi Arabia.

Nhóm 3 gồm các đội U17 đến từ New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Montenegro và Đan Mạch.

Cuối cùng là nhóm 4 của Việt Nam. Các đại diện đến từ Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Jamaica, Cuba, Trung Quốc và 2 đại diện của châu Phi (chưa xác định) sẽ nằm ở khu vực này.

Nguyên tắc bốc thăm là các đội chung nhóm hạt giống sẽ không chung bảng, các đội chung liên đoàn châu lục cũng phải khác bảng. Theo nguyên tắc này, U17 Việt Nam sẽ không thể gặp U17 Cuba, U17 Trung Quốc... ở vòng bảng, và cũng không thể tái ngộ những đội như U17 Hàn Quốc, U17 Saudi Arabia... vì cùng châu lục.

Với cách bố trí này, U17 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ chung bảng với một đại diện châu Âu, 1 châu Mỹ và 1 châu Phi. Mà những cái tên như Brazil, Pháp, Argentina (nhóm 1), Morocco, Bỉ, Colombia... (nhóm 2) hay Bờ Biển Ngà, Đan Mạch, Cameroon (3) đều là những nền bóng đá hàng đầu. Đó là lý do có thể khẳng định bảng tử thần đang đợi U17 Việt Nam.

Hoặc nếu lá thăm "chiều lòng", thầy trò HLV Roland có thể rơi vào bảng đấu mềm với những cái tên được coi là dễ thở nhất từng nhóm như Qatar, New Zealand hay Venezuela... Sau 21h00 hôm nay, NHM có thể biết đâu sẽ là bảng đấu dành cho U17 Việt Nam.

